"Китайський Нострадамус" попередив про три ключові фактори у війні між Іраном та США

Китайсько-канадський професор і аналітик Цзян Сюецінь, якого називають "китайським Нострадамусом", заявив, що майбутнє конфлікту між США та Іраном може залежати від трьох ключових факторів. На його думку, саме вони визначать не лише результат війни, а й баланс сил у світі після неї.

Професор Цзян Сюецінь. Фото з відкритих джерел

Цзян Сюецінь відомий своїми геополітичними прогнозами, які він публікує на YouTube-каналі Predictive History. Професор стверджує, що раніше вже передбачав низку політичних подій, зокрема повернення Дональда Трампа до влади у США та загострення напруженості між Вашингтоном і Тегераном. Після недавніх ударів США та Ізраїлю по іранських ядерних об’єктах його старі прогнози знову набули популярності.

Чи почнуть США наземне вторгнення

Перший фактор, який, на думку Цзян Сюеціня, визначить розвиток війни, це можливість наземної операції США. Наразі бойові дії ведуться переважно за допомогою ракетних та авіаційних ударів. Однак повномасштабне наземне вторгнення, може втягнути Вашингтон у довготривалу війну.

"Поки це залишається повітряною війною, Сполучені Штати можуть вивести війська з Близького Сходу. Вони програють цю війну, але втрати не будуть катастрофічними. Якби вони вирішили розпочати наземне вторгнення, воно дуже швидко загострилося б, і вони б залишилися в пастці в Ірані на наступні 5-10 років", — вважає вчений.

Питання ядерної зброї

Професор називає другим фактором ризик застосування ядерної зброї. Цзян наголошує, що після завершення Другої світової війни ядерну зброю більше не використовували в бойових умовах, і це стало своєрідним глобальним табу.

Цзян попереджає, що "якщо Ізраїль застосує тактичну ядерну зброю, він порушить це універсальне правило, і ми можемо опинитися в ядерному апокаліпсисі". Водночас він переконаний, що застосування ядерної зброї малоймовірне.

"Я на 100% впевнений, що ядерна зброя не буде застосована в цей час у цій війні. Якщо я помиляюся, я прошу вибачення у всього світу… ми всі все одно помремо, тож це не буде мати значення", — заявив професор.

Роль мечеті Аль-Акса

Третім фактором "китайський Нострадамус" називає ситуацію навколо мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, яка є одним з найсвятіших місць ісламу. На його думку, будь-яка загроза або руйнування цієї святині, може спричинити масштабну ескалацію конфлікту.

За словами аналітика, подібний сценарій здатний викликати різку реакцію мусульманського світу і перетворити локальну війну на ширший міжнародний конфлікт з залученням понад 2 млрд мусульман.

Цзян Сюецінь підсумовує, що саме ці три фактори "визначать майбутнє світу".

