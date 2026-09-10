Громадянська війна, призов та бунти: "китайський Нострадамус" овучив прогноз на 2027 рік

Цзян Сюецінь, якого в інтернеті називають "китайським Нострадамусом", зробив нові прогнози щодо майбутнього США та світової політики. У подкасті Jack Neal він озвучив п'ять можливих сценаріїв на 2027 рік у який передрікає посилення імміграційної політики, масштабних внутрішніх протестів та економічної кризи.

"Китайський Нострадамус" Цзян Сюецінь

Несподіваний результат виборів до Конгресу

Перший прогноз "китайського Нострадамуса" стосується проміжних виборів до Конгресу США, які мають відбутися в листопаді 2026 року. Сюецінь припустив, що їхні результати можуть виявитися несподіваними. Навіть якщо республіканцям вдасться зберегти контроль над Палатою представників і Сенатом, на його думку, це не обов'язково змінить загальний напрямок політики США.

Він також згадав ініціативу Save America Act та заявив, що незалежно від результатів виборів загальна "траєкторія війни" нібито вже визначена.

У США може з'явитися загальний військовий призов

Сюецінь припустив, що у 2026–2027 роках США можуть опинитися у ситуації, коли для масштабної військової операції на Близькому Сході знадобиться загальний призов до армії.

За його словами, вже у 2027 році може сформуватися "каркас" системи загального військового призову, а до армії потенційно можуть залучати чоловіків від 18 років. Сюецінь припустив, що відповідне законодавство до цього моменту вже може бути ухвалене або перші люди можуть бути призвані.

Громадянська війна в США

Ще похмуріший прогноз стосується внутрішньої ситуації у Сполучених Штатах. Сюецінь заявив, що у 2027 році можуть скластися "всі інгредієнти для громадянської війни".

При цьому він уточнив, що не прогнозує повномасштабну війну між двома організованими арміями. Його сценарій передбачає тривалі протести, заворушення, повстанські рухи та загальне невдоволення населення в різних частинах країни. За його словами, це може перетворитися на своєрідний внутрішній конфлікт "низької інтенсивності", який триватиме протягом певного часу.

ICE та Нацгвардія можуть отримати більше повноважень

Окремо Сюецінь спрогнозував посилення американської імміграційної політики. На його думку, у 2027 році Імміграційна та митна поліція США (ICE) може отримати значно більший вплив.

Він також припустив можливе розгортання Національної гвардії у великих містах. Такий сценарій, за його версією, може розвиватися одночасно з економічними проблемами, соціальними протестами та потенційним запровадженням військового призову. Таким чином, Сюецінь пов'язує кілька своїх прогнозів в один ланцюг: економічні труднощі можуть посилити соціальне напруження, а це, своєю чергою, стимулювати жорсткіші дії держави.

Світ перед економічною кризою

П'ятий прогноз Сюеціня стосується економіки. Він припустив, що тривала війна США з Іраном могла б мати катастрофічні наслідки для американської економіки та світу.

За його сценарієм, якщо США введуть сухопутні війська до Ірану, а конфлікт затягнеться на чотири-п'ять років і завершиться поразкою Вашингтона, це може призвести до "краху американської економіки". В іншій частині подкасту Сюецінь пов'язав можливі внутрішні заворушення з ще масштабнішою світовою економічною кризою.

Зауважимо, що у травні 2024 року, Сюецінь заявляв, що Дональд Трамп знову стане президентом США, а також говорив про можливу війну Вашингтона з Іраном.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "китайський Нострадамус" попередив про три ключові фактори у війні між Іраном та США.