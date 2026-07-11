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Грэм сделал громкое заявление после визита на украинский завод дронов: "Это было бы большой ошибкой"

Линдси Грэм назвал украинские беспилотные технологии одними из лучших в мире и призвал Вашингтон к тесному сотрудничеству с Киевом

11 июля 2026, 18:51
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Кравцев Сергей

Американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Украину посетил производственные мощности компании SkyFall, специализирующейся на создании ударных и разведывательных беспилотников. Увиденное настолько поразило политика, что он открыто призвал США не упускать возможность сотрудничать с украинской оборонной промышленностью.

Грэм сделал громкое заявление после визита на украинский завод дронов: "Это было бы большой ошибкой"

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

В ходе экскурсии сенатору продемонстрировали полный цикл разработки и производства тяжелых ударных дронов Vampire, FPV-комплексов Shrike различных модификаций, а также новейших перехватчиков российских дронов-камикадзе P1-SUN. Особое внимание гостя привлекли перспективные разработки, которые в ближайшее время могут появиться на поле боя.

Кроме демонстрации производства представители SkyFall рассказали об учебном центре компании, где готовят операторов беспилотников, техников и инструкторов для работы с современными беспилотными системами. Именно развитие таких кадров, уверены в компании, является одним из ключевых факторов успеха Украины в войне технологий.

После ознакомления с производством Линдси Грэм заявил, что увидел одно из самых современных предприятий беспилотной индустрии в мире. По его словам, для Соединенных Штатов было бы серьезной стратегической ошибкой не использовать опыт Украины, которая за годы полномасштабной войны стала одним из мировых лидеров в сфере боевых дронов.

Визит американского сенатора прошел на фоне активного расширения сотрудничества между Киевом и Вашингтоном в сфере оборонных технологий. Украинские производители все чаще становятся предметом внимания западных политиков, признающих, что именно война ускорила развитие отечественных инноваций в области беспилотных систем.

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