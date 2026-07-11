Грем зробив гучну заяву після візиту на український завод дронів: "Це було б великою помилкою"

Американський сенатор Ліндсі Грем під час візиту до України відвідав виробничі потужності компанії SkyFall, яка спеціалізується на створенні ударних і розвідувальних безпілотників. Побачене настільки вразило політика, що він відкрито закликав США не втрачати можливість співпрацювати з українською оборонною промисловістю.

Ліндсі Грем. Фото: з відкритих джерел

Під час екскурсії сенатору продемонстрували повний цикл розробки та виробництва важких ударних дронів Vampire, FPV-комплексів Shrike різних модифікацій, а також новітніх перехоплювачів російських дронів-камікадзе P1-SUN. Окрему увагу гостя привернули перспективні розробки, які найближчим часом можуть з'явитися на полі бою.

Крім демонстрації виробництва, представники SkyFall розповіли про навчальний центр компанії, де готують операторів безпілотників, техніків та інструкторів для роботи із сучасними безпілотними системами. Саме розвиток таких кадрів, переконані в компанії, є одним із ключових факторів успіху України у війні технологій.

Після ознайомлення з виробництвом Ліндсі Грем заявив, що побачив одне з найсучасніших підприємств безпілотної індустрії у світі. За його словами, для Сполучених Штатів було б серйозною стратегічною помилкою не використати досвід України, яка за роки повномасштабної війни стала одним із світових лідерів у сфері бойових дронів.

Візит американського сенатора відбувся на тлі активного розширення співпраці між Києвом і Вашингтоном у сфері оборонних технологій. Українські виробники дедалі частіше стають предметом уваги західних політиків, які визнають, що саме війна прискорила розвиток вітчизняних інновацій у галузі безпілотних систем.

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