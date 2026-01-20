Гренландия не исключает военного конфликта с Трампом: премьер заинтриговал заявлением

Прямой военный конфликт между США и Гренландией сейчас маловероятен, но такой сценарий не следует исключать.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Фото: из открытых источников

Жители острова должны быть готовы к такому развитию событий, заявил премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Об этом сообщает Bloomberg.

"Маловероятно, что будет военный конфликт, но его нельзя полностью исключать", – сказал Нильсен.

По его словам, правительство Гренландии создаст рабочую группу с участием представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к возможным переменам в повседневной жизни.

Продолжается также работа над тем, чтобы донести населению новые рекомендации, в частности, советы иметь дома запас продуктов питания по меньшей мере на пять дней.

"Гренландия находится под сильным давлением, и мы должны быть готовы ко всем сценариям", — сказал министр финансов Гренландии и бывший глава правительства Муте Б. Эгеде.

В то же время, Bloomberg напоминает, что в рамках укрепления безопасности территории Дания и еще семь стран НАТО на прошлой неделе направили на остров несколько офицеров в рамках операции Arctic Endurance. Объединенное арктическое командование Дании теперь расширит военные учения, которые могут проводиться круглогодично.

