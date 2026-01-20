logo_ukra

Гренландія не виключає військового конфлікту з Трампом: прем'єр заінтригував заявою
НОВИНИ

Гренландія не виключає військового конфлікту з Трампом: прем'єр заінтригував заявою

У Гренландії вважають, що не можна повністю виключати військовий конфлікт

20 січня 2026, 22:44
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Прямий військовий конфлікт між США та Гренландією нині малоймовірний, але такий сценарій не варто виключати. 

Гренландія не виключає військового конфлікту з Трампом: прем'єр заінтригував заявою

Прем'єр-міністр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен. Фото: з відкритих джерел

Жителі острова мають бути готовими до такого розвитку подій, заявив прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен. Про це повідомляє Bloomberg.

"Малоймовірно, що буде військовий конфлікт, але його не можна повністю виключати", — сказав Нільсен.

За його словами, уряд Гренландії створить робочу групу за участю представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до можливих перемін у повсякденному житті.

Триває також робота над тим, щоб донести населенню нові рекомендації, зокрема поради мати вдома запас продуктів харчування щонайменше на п'ять днів.

"Гренландія перебуває під сильним тиском, і ми маємо бути готовими до всіх сценаріїв", — сказав міністр фінансів Гренландії та колишній глава уряду Муте Б. Егеде.

Водночас Bloomberg нагадує, що в рамках зміцнення безпеки території Данія і ще сім країн НАТО минулого тижня направили на острів кілька офіцерів у рамках операції Arctic Endurance. Об'єднане арктичне командування Данії тепер розширить військові навчання, які можуть проводитися цілий рік.

Як повідомляв портал "Коментарі",білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав документ про приєднання країни до "Ради миру", яку створює американський президент Дональд Трамп. Лукашенко також заявив, що для цього не потрібно платити 1 млрд доларів внеску.

Раніше видання "Коментарі" писало, що Норвегія офіційно відмовилась приєднуватися до так званої Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом. У норвезькому уряді наголосили, що участь у цій ініціативі є неприйнятною, оскільки вона ставить під сумнів міжнародне право та фундаментальну роль Організації Об’єднаних Націй. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Норвегії Андреас Моцфельдт Кравік. 



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-20/greenland-leader-tells-people-to-prepare-for-possible-invasion
