Грин-карт для переезда в США больше не будет: в США приняли радикальное решение

Власти США приняли решение временно приостановить программу розыгрыша грин-карт Diversity Lottery (DV1) после стрельбы у Брауновского университета в штате Род-Айленд. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, подчеркнув, что нападавший получил право на постоянное проживание именно по этой программе.

Грин-карт для переезда в США. Фото: из открытых источников

По словам Ноэм, соответствующее распоряжение было отдано по прямому указанию президента Дональда Трампа. Она заявила, что Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) поручено немедленно остановить действие DV1, чтобы не допустить повторения трагедий и обеспечить безопасность американцев. Министр назвала программу "катастрофической" и подчеркнула необходимость ее пересмотра.

Как уточнила глава МВД, стрелявший – Клаудио Мануэль Невеш Валенте – въехал на территорию США в 2017 году. Она напомнила, что еще во время своего первого президентского срока Дональд Трамп добивался отмены программы Diversity Lottery. Тогда поводом стала трагедия в Нью-Йорке, когда террорист, связанный с ИГИЛ, направил грузовик на толпу людей, в результате чего погибли восемь человек. Этот преступник также попал в США по программе DV1.

Стрельба возле одного из зданий Брауновского университета произошла 13 декабря. В результате погибли два студента, еще как минимум восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте, который на протяжении более двадцати лет был связан с университетом как студент.

Кроме того, правоохранительные органы считают его причастным к убийству профессора Массачусетского технологического института Нуну Лурейру, совершенного спустя два дня после стрельбы. 18 декабря полиция сообщила, что Валенте найден мертвым – его тело обнаружили в складском помещении на территории штата Нью-Гэмпшир. Мотивы его действий до сих пор официально не установлены.

