Проверят всех: Трамп объявил жесткое решение по поводу мигрантов после стрельбы в Вашингтоне

Американское ФБР заявило об установлении личности мужчины, устроившего стрельбу в Вашингтоне 26 ноября. По данным следствия, подозреваемым оказался 29-летний Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент Дональд Трамп объявил, что подозреваемый прибыл в США в сентябре 2021 года – вскоре после вывода американских войск из Афганистана, сообщает CBS News.

После этого Трамп сделал жесткое заявление по поводу афганцев в США, подчеркнув, что не собирается мириться с подобными посягательствами на закон и порядок со стороны людей, "которым вообще не место в стране".

"Теперь мы должны посмотреть каждого иностранца, который въехал из Афганистана во времена Байдена. И мы должны принять все необходимые меры для обеспечения высылки любого иностранца из любой страны, который не принадлежит к нашей стране и не приносит пользу нашей стране", — сказал Трамп.

В то же время издание пишет, что получило внутренний документ федерального правительства еще от 21 ноября. В нем говорилось о поручении администрации Трампа проверить все дела афганских беженцев, принятых во времена Байдена.

В служебной записке директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу приказал должностным лицам проанализировать все кейсы беженцев, прибывших в страну с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года. Для части могут провести повторные собеседования.

Федеральная статистика свидетельствует, что с февраля 2021-го по январь 2025-го в США въехало около 233 тысяч беженцев.

Стало также известно, что администрация Трампа остановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений от граждан Афганистана после вооруженного нападения на двух нацгвардейцев. В Службе гражданства и иммиграции США уточнили, что такое решение было принято на неопределенное время.

"Отныне проработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего рассмотрения протоколов безопасности и проверки. Защита и безопасность нашей родины и американского народа остаются нашей главной целью и миссией", — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщал портал "Комментарии", в центре Вашингтона, всего в нескольких минутах ходьбы от Белого дома, произошла стрельба , в результате которой ранены двое военнослужащих Национальной гвардии США. По официальной информации, оба гвардейца находятся в критическом состоянии. Подозреваемый стрелок также получил ранения и был задержан правоохранителями. Его травмы, по предварительным данным, не угрожают жизни.