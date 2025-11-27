logo

BTC/USD

91392

ETH/USD

3032

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Проверят всех: Трамп объявил жесткое решение по поводу мигрантов после стрельбы в Вашингтоне
commentss НОВОСТИ Все новости

Проверят всех: Трамп объявил жесткое решение по поводу мигрантов после стрельбы в Вашингтоне

После стрельбы в Вашингтоне, где были тяжело ранены двое нацгвардейцев, президент США Дональд Трамп объявил о намерении пересмотреть статус всех афганских граждан, въехавших в страну при каденции Джо Байдена

27 ноября 2025, 09:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Американское ФБР заявило об установлении личности мужчины, устроившего стрельбу в Вашингтоне 26 ноября. По данным следствия, подозреваемым оказался 29-летний Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана.

Проверят всех: Трамп объявил жесткое решение по поводу мигрантов после стрельбы в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент Дональд Трамп объявил, что подозреваемый прибыл в США в сентябре 2021 года – вскоре после вывода американских войск из Афганистана, сообщает CBS News.

После этого Трамп сделал жесткое заявление по поводу афганцев в США, подчеркнув, что не собирается мириться с подобными посягательствами на закон и порядок со стороны людей, "которым вообще не место в стране".

"Теперь мы должны посмотреть каждого иностранца, который въехал из Афганистана во времена Байдена. И мы должны принять все необходимые меры для обеспечения высылки любого иностранца из любой страны, который не принадлежит к нашей стране и не приносит пользу нашей стране", — сказал Трамп.

В то же время издание пишет, что получило внутренний документ федерального правительства еще от 21 ноября. В нем говорилось о поручении администрации Трампа проверить все дела афганских беженцев, принятых во времена Байдена.

В служебной записке директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу приказал должностным лицам проанализировать все кейсы беженцев, прибывших в страну с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года. Для части могут провести повторные собеседования.

Федеральная статистика свидетельствует, что с февраля 2021-го по январь 2025-го в США въехало около 233 тысяч беженцев.

Стало также известно, что администрация Трампа остановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений от граждан Афганистана после вооруженного нападения на двух нацгвардейцев. В Службе гражданства и иммиграции США уточнили, что такое решение было принято на неопределенное время.

"Отныне проработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего рассмотрения протоколов безопасности и проверки. Защита и безопасность нашей родины и американского народа остаются нашей главной целью и миссией", — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщал портал "Комментарии", в центре Вашингтона, всего в нескольких минутах ходьбы от Белого дома, произошла стрельба , в результате которой ранены двое военнослужащих Национальной гвардии США. По официальной информации, оба гвардейца находятся в критическом состоянии. Подозреваемый стрелок также получил ранения и был задержан правоохранителями. Его травмы, по предварительным данным, не угрожают жизни.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cbsnews.com/live-updates/washington-dc-shooting-national-guard/#post-update-27d73b2c
Теги:

Новости

Все новости