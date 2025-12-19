Грін-карт для переїзду до США більше не буде: у США ухвалили радикальне рішення

Влада США прийняла рішення тимчасово призупинити програму розіграшу грін-карт Diversity Lottery (DV1) після стрілянини у Браунівського університету в штаті Род-Айленд. Про це повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, наголосивши, що нападник отримав право на постійне проживання саме за цією програмою.

Грін-карт для переїзду до США. Фото: із відкритих джерел

За словами Ноем, відповідне розпорядження було віддано за прямою вказівкою президента Дональда Трампа. Вона заявила, що Службі громадянства та імміграції США (USCIS) доручено негайно зупинити дію DV1, щоб не допустити повторення трагедій та забезпечити безпеку американців. Міністр назвала програму "катастрофічною" та наголосила на необхідності її перегляду.

Як уточнила глава МВС, Клаудіо Мануель Невеш Валенте, який стріляв — в'їхав на територію США в 2017 році. Вона нагадала, що ще під час першого першого президентського терміну Дональд Трамп домагався скасування програми Diversity Lottery. Тоді приводом стала трагедія в Нью-Йорку, коли терорист, пов'язаний з ІДІЛ, направив вантажівку на натовп людей, внаслідок чого загинули вісім людей. Цей злочинець також потрапив до США за програмою DV1.

Стрілянина біля однієї з будівель Браунівського університету відбулася 13 грудня. Внаслідок цього загинули два студенти, ще як мінімум вісім осіб отримали поранення. Нападником виявився 48-річний громадянин Португалії Клаудіо Невеш Валенте, який понад двадцять років був пов'язаний з університетом як студент.

Крім того, правоохоронці вважають його причетним до вбивства професора Массачусетського технологічного інституту Нуну Лурейру, скоєного через два дні після стрілянини. 18 грудня поліція повідомила, що Валенте знайдено мертвим – його тіло виявили у складському приміщенні на території штату Нью-Гемпшир. Мотиви його дій досі офіційно не встановлені.

