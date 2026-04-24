Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир США «Грин-карта для миллиардеров» буксует: сколько людей купили "золотую визу" за $1 млн
«Грин-карта для миллиардеров» буксует: сколько людей купили "золотую визу" за $1 млн

Громкие обещания триллионов рассыпались: программа «золотых виз» в США стартовала с единственной сделки

24 апреля 2026, 14:14
Кравцев Сергей

Амбициозная инициатива администрации Дональда Трампа по продаже вида на жительство в США для состоятельных иностранцев пока не оправдывает заявленных ожиданий. Несмотря на громкие заявления о миллиардных поступлениях в бюджет, на практике одобрена лишь одна заявка. Об этом во время слушаний в Конгрессе сообщил министр торговли США Говард Лютник. 

«Золотая виза» США. Фото: из открытых источников

По его словам, первый участник программы заплатил 1 миллион долларов, а также дополнительную комиссию в 15 тысяч за процедуру тщательной проверки. Личность этого инвестора не раскрывается.

При этом чиновник утверждает, что интерес к программе сохраняется: в очереди находятся сотни потенциальных заявителей. Задержки с одобрением объясняются попыткой "идеально настроить" процесс и избежать ошибок на старте.

Такие результаты выглядят контрастно на фоне прежних заявлений. Еще в конце 2025 года Лютник уверял, что за первые дни работы удалось привлечь около 1,3 миллиарда долларов. Сам Трамп продвигал инициативу как "грин-карту на стероидах", которая должна заменить устаревшую программу EB-5 и привлечь в страну капитал и таланты.

Проект предусматривает возможность получения права на проживание и работу в США за значительные инвестиции: от 1 миллиона долларов для частных лиц и от 2 миллионов – для компаний, готовых "выкупить" визу для сотрудников. Также обсуждается премиальный уровень – так называемая Trump Platinum Card стоимостью 5 миллионов долларов с расширенными условиями пребывания.

Несмотря на жесткую позицию Трампа по нелегальной миграции, ставка на "иммиграцию за деньги" остается ключевым элементом его политики. Однако старт программы показывает: между амбициями и реальностью пока сохраняется заметный разрыв.

Источник: https://apnews.com/article/trump-gold-card-visa-immigration-approvals-revenue-f05fe42f2f90708f2146613b82e072e9
