"Грін-карта для мільярдерів" буксує: скільки людей купили "золоту візу" за $1 млн

Амбітна ініціатива адміністрації Дональда Трампа з продажу посвідки на проживання в США для заможних іноземців поки не виправдовує заявлених очікувань. Незважаючи на гучні заяви про мільярдні надходження до бюджету, на практиці схвалено лише одну заявку. Про це під час слухань у Конгресі повідомив міністр торгівлі США Говард Лютнік.

Золота віза США.

За його словами, перший учасник програми заплатив 1 мільйон доларів, а також додаткову комісію 15 тисяч за процедуру ретельної перевірки. Особа цього інвестора не розкривається.

При цьому чиновник стверджує, що інтерес до програми зберігається: у черзі перебувають сотні потенційних заявників. Затримки схвально пояснюються спробою "ідеально налаштувати" процес і уникнути помилок на старті.

Такі результати виглядають контрастно на тлі попередніх заяв. Ще наприкінці 2025 року Лютник запевняв, що за перші дні роботи вдалося залучити близько 1,3 мільярда доларів. Сам Трамп просував ініціативу як "грін-карту на стероїдах", яка має замінити застарілу програму EB-5 та залучити до країни капітал та таланти.

Проект передбачає можливість отримання права на проживання та роботу в США за значні інвестиції: від 1 мільйона доларів для приватних осіб та від 2 мільйонів – для компаній, які готові "викупити" візу для співробітників. Також обговорюється преміальний рівень – так звана Trump Platinum Card вартістю 5 мільйонів доларів із розширеними умовами перебування.

Незважаючи на жорстку позицію Трампа щодо нелегальної міграції, ставка на імміграцію за гроші залишається ключовим елементом його політики. Проте старт програми показує: між амбіціями та реальністю поки що зберігається помітний розрив.

