Главная Новости Мир США Громкая отставка в Вашингтоне: глава Национального контртеррористического центра ушел с поста из-за войны с Ираном
Громкая отставка в Вашингтоне: глава Национального контртеррористического центра ушел с поста из-за войны с Ираном

Директор контртеррористического центра США подал в отставку, обвинив Израиль в давлении на войну с Ираном

17 марта 2026, 17:00
В администрации Дональда Трампа произошли кадровые потрясения: Джо Кент, возглавлявший Национальный контртеррористический центр, официально сложил свои полномочия. Причиной такого решения стало несогласие должностного лица с актуальной внешней политикой США на Ближнем Востоке.

Джо Кент. Фото из открытых источников

Комментируя свой шаг, Кент открыто выступил против вооруженного конфликта с Тегераном. "Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране войну", — подчеркнул он в своем заявлении.

По словам бывшего главы центра, прямых оснований для начала военной операции не было, поскольку "Иран не представлял непосредственной угрозы нашей стране". Кент прямо указал на внешние факторы, которые, по его мнению, повлияли на принятие стратегических решений Белым домом. Чиновник отметил, что "мы начали эту войну из-за давления со стороны Израиля и его мощного лобби в США".

Эта отставка подчеркивает глубокие разногласия внутри аппарата безопасности США относительно целесообразности эскалации в регионе и роли союзников в формировании американской оборонной стратегии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп сообщил о состоянии здоровья своей правой руки — руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. В соцсети Truth Social политик отметил, что у нее диагностирован рак молочной железы на начальном этапе.

Несмотря на серьезность болезни, Уайлс не планирует покидать государственные дела. Президент подчеркнул, что во время лечения она будет оставаться в должности "практически полный день". Трамп выразил глубокое уважение к мужеству своей соратницы.



