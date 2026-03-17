Громкая отставка в Вашингтоне: глава Национального контртеррористического центра ушел с поста из-за войны с Ираном

В администрации Дональда Трампа произошли кадровые потрясения: Джо Кент, возглавлявший Национальный контртеррористический центр, официально сложил свои полномочия. Причиной такого решения стало несогласие должностного лица с актуальной внешней политикой США на Ближнем Востоке.

Комментируя свой шаг, Кент открыто выступил против вооруженного конфликта с Тегераном. "Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране войну", — подчеркнул он в своем заявлении.

По словам бывшего главы центра, прямых оснований для начала военной операции не было, поскольку "Иран не представлял непосредственной угрозы нашей стране". Кент прямо указал на внешние факторы, которые, по его мнению, повлияли на принятие стратегических решений Белым домом. Чиновник отметил, что "мы начали эту войну из-за давления со стороны Израиля и его мощного лобби в США".

Эта отставка подчеркивает глубокие разногласия внутри аппарата безопасности США относительно целесообразности эскалации в регионе и роли союзников в формировании американской оборонной стратегии.





