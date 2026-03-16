Трамп зробив офіційну заяву про онкологію: які зміни можуть бути в Білому домі

Президент США Дональд Трамп повідомив про стан здоров’я своєї правої руки — очільниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. У соцмережі Truth Social політик зазначив, що у неї діагностували рак молочної залози на початковому етапі.

Попри серйозність хвороби, Вайлз не планує залишати державні справи. Президент підкреслив, що під час лікування вона залишатиметься на посаді "практично повний день". Трамп висловив глибоку повагу до мужності своєї соратниці.

"Сьюзі, як одна з моїх найближчих і найважливіших радниць, наполеглива та глибоко віддана служінню американському народу", — написав глава держави.

На фото: Сьюзі Вайлз і Дональд Трамп на борту Air Force One, січень 2026 р.

Також він додав, що вони з першою леді надають Сьюзі всебічну підтримку та налаштовані на подальшу спільну роботу.

"Ми з Меланією поруч з нею в усьому, і з нетерпінням чекаємо на співпрацю над багатьма великими та чудовими справами, які відбуваються на благо нашої країни!" — резюмував Трамп.

