Трамп зробив офіційну заяву про онкологію: які зміни можуть бути в Білому домі

«Вона наполеглива та віддана»: Трамп підтримав Сьюзі Вайлз після діагностування раку

16 березня 2026, 18:58
Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп повідомив про стан здоров’я своєї правої руки — очільниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. У соцмережі Truth Social політик зазначив, що у неї діагностували рак молочної залози на початковому етапі.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Попри серйозність хвороби, Вайлз не планує залишати державні справи. Президент підкреслив, що під час лікування вона залишатиметься на посаді "практично повний день". Трамп висловив глибоку повагу до мужності своєї соратниці.

"Сьюзі, як одна з моїх найближчих і найважливіших радниць, наполеглива та глибоко віддана служінню американському народу", — написав глава держави.

На фото: Сьюзі Вайлз і Дональд Трамп на борту Air Force One, січень 2026 р.

                                                                             

Також він додав, що вони з першою леді надають Сьюзі всебічну підтримку та налаштовані на подальшу спільну роботу.

"Ми з Меланією поруч з нею в усьому, і з нетерпінням чекаємо на співпрацю над багатьма великими та чудовими справами, які відбуваються на благо нашої країни!" — резюмував Трамп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі увагу журналістів привернули не лише гучні заяви президента США Дональда Трампа про Гренландію та "Раду миру", а й стан його рук. На обох кистях 79-річного президента помітили виразні темно-фіолетові плями, схожі на синці. Особливо помітними вони стали під час церемонії підписання хартії нової миротворчої організації, коли руки Трампа перебували у центрі кадру.



