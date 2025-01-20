Громкое заявление Трампа: какие важные документы пообещал рассекретить

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть для общественности тайные документы. В частности, об убийствах президента Джона Фицджеральда Кеннеди. Как передает портал "Комментарии", об этом республиканец заявил во время своего выступления на митинге перед своей инаугурацией.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Обращаясь к своим сторонникам в Вашингтоне (округ Колумбия) на Capital One Arena будущий президент Штатов заявил о планах рассекретить информацию о громких убийствах в стране в 60-е годы.

Кроме документации о гибели Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас), планируется также рассекретить файлы об убийстве лидера движения за гражданские права, баптистского пастора и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга 4 апреля 1968 года в Мемфисе (штат Теннесси).

Трамп. "Мы откроем секретные документы. Включая документы об убийстве президента Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга", — сказал Дональд

Будущий глава белого дома добавил, что "все эти документы будут опубликованы".

Отметим, в ходе этого же митинга Дональд Трамп в очередной раз пообещал прекрати войну в Украине и поручил сразу после инаугурации организовать звонок российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы предметно договориться о встрече с ним.

"Я прекращу войну в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", – высказался будущий глава Белого дома.

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