Хаос из-за Трампа: Пентагон теряет миллионы, а военные не понимают, где им служить

Американские военные оказались в состоянии неопределенности после серии противоречивых заявлений президента США Дональда Трампа о будущем военного присутствия страны в Европе. По данным источников в Министерстве обороны США, последствия этих решений уже обошлись бюджету как минимум в 32 миллиона долларов и вызвали серьезное недовольство в армейских кругах.

Военные США. Фото: из открытых источников

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Пентагона, военное руководство вынуждено фактически подстраивать стратегические планы под новые заявления главы Белого дома уже после их публичного оглашения. Такая практика создает путаницу как внутри армии, так и среди европейских союзников Вашингтона.

Наиболее показательным примером стала отмена ротации четырех тысяч военнослужащих бронетанковой бригады из Техаса в Польшу. Решение было принято настолько внезапно, что часть военных получила приказ отказаться от вылета буквально перед посадкой в самолет. При этом около тысячи американских солдат уже прибыли в Европу заранее и до сих пор ожидают дальнейших распоряжений.

Дополнительные расходы возникли из-за необходимости возвращать обратно технику, которая уже была отправлена морским транспортом. Одновременно было свернуто развертывание в Германии подразделения дальнобойных ракетных систем.

Ситуацию осложняет новое заявление Трампа о намерении направить в Польшу пять тысяч военных. В тот же день Пентагон официально отменил предыдущую ротацию, что поставило командование перед необходимостью срочно искать новые варианты выполнения президентских распоряжений.

По оценкам экспертов, полный вывод американских войск из Германии может обойтись Вашингтону в миллиарды долларов. Кроме того, армия США уже испытывает серьезное финансовое давление из-за дополнительных расходов на охрану границы с Мексикой, развертывание Национальной гвардии в Вашингтоне и участие в военных операциях на Ближнем Востоке.

На фоне этих проблем в Пентагоне растут опасения, что непредсказуемость решений может негативно сказаться не только на боеготовности армии, но и на доверии союзников по НАТО к долгосрочным обязательствам Соединенных Штатов.

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