Хаос через Трамп: Пентагон втрачає мільйони, а військові не розуміють, де їм служити

Американські військові опинилися в стані невизначеності після серії суперечливих заяв президента США Дональда Трампа щодо майбутньої військової присутності країни в Європі. За даними джерел у Міністерстві оборони США, наслідки цих рішень уже обійшлися бюджету як мінімум 32 мільйони доларів і викликали серйозне невдоволення в армійських колах.

Військові США. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Associated Press з посиланням на представників Пентагону, військове керівництво змушене фактично підлаштовувати стратегічні плани під нові заяви голови Білого дому вже після їхнього публічного оголошення. Така практика створює плутанину як усередині армії, і серед європейських союзників Вашингтона.

Найбільш показовим прикладом стало скасування ротації чотирьох тисяч військовослужбовців бронетанкової бригади з Техасу до Польщі. Рішення було ухвалено настільки раптово, що частина військових отримала наказ відмовитися від вильоту буквально перед посадкою в літак. При цьому близько тисячі американських солдатів вже прибули до Європи заздалегідь і досі чекають на подальші розпорядження.

Додаткові витрати виникли через необхідність повертати назад техніку, яку вже було відправлено морським транспортом. Одночасно було згорнуто розгортання у Німеччині підрозділи далекобійних ракетних систем.

Ситуацію ускладнює нова заява Трампа про намір направити до Польщі п'ять тисяч військових. Того ж дня Пентагон офіційно скасував попередню ротацію, що поставило командування перед необхідністю терміново шукати нові варіанти виконання президентських розпоряджень.

За оцінками експертів, повне виведення американських військ з Німеччини може коштувати Вашингтону мільярди доларів. Крім того, армія США вже зазнає серйозного фінансового тиску через додаткові витрати на охорону кордону з Мексикою, розгортання Національної гвардії у Вашингтоні та участь у військових операціях на Близькому Сході.

На фоні цих проблем у Пентагоні зростають побоювання, що непередбачуваність рішень може негативно позначитися не тільки на боєздатності армії, а й на довірі союзників до довгострокових зобов'язань Сполучених Штатів.

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