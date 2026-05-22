Хаос в Белом доме: союзники США ищут обходные пути из-за политики Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа все сильнее ломает привычную систему американской дипломатии, заставляя союзников Вашингтона искать неформальные способы коммуникации с Белым домом. Об этом говорится в большом материале Reuters, посвященном изменениям во внешней политике США после возвращения Трампа к власти.

Бриджит Бринк. Фото: из открытых источников

Особое внимание в публикации уделено Украине и свидетельствам бывшего посла США в Киеве Бриджит Бринк. По ее словам, после громкого конфликта между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года Вашингтон неожиданно прекратил поставки военной помощи и обмен разведданными с Киевом.

Бринк заявила, что это решение создало угрозу не только для Украины, но и для сотрудников американского посольства. Она подчеркнула, что безопасность более тысячи гражданских работников дипломатической миссии обеспечивали украинские силы с использованием американских систем ПВО и другого западного вооружения.

По словам бывшей дипломатки, решение о приостановке помощи было принято без каких-либо разъяснений. Сотрудники посольства пытались получить ответы от Пентагона, Госдепартамента и Белого дома, однако так и не получили четкой информации.

Reuters отмечает, что при Трампе традиционные механизмы координации между Белым домом и дипломатическими структурами значительно ослабли. Если при администрации Джо Байдена посол регулярно участвовала в совещаниях Совета нацбезопасности по войне в Украине, то после смены власти такие встречи прекратились.

По данным агентства, некоторые американские чиновники начали ориентироваться не на официальные директивы, а на публикации Трампа в соцсетях, пытаясь понять дальнейшую политику США в отношении Украины и НАТО.

В апреле 2025 года Бринк подала в отставку. Она объяснила свое решение несогласием с политикой сближения с Россией и попытками администрации Трампа возлагать ответственность за войну на Украину, одновременно налаживая контакты с Владимиром Путиным.

