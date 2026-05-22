Хаос у Білому домі: союзники США шукають обхідні шляхи через політику Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа дедалі більше ламає звичну систему американської дипломатії, змушуючи союзників Вашингтона шукати неформальні способи комунікації з Білим домом. Про це йдеться у великому матеріалі Reuters, присвяченому змінам до зовнішньої політики США після повернення Трампа до влади.

Особливу увагу у публікації приділено Україні та свідченням колишнього посла США у Києві Бріджіт Брінк. За її словами, після гучного конфлікту між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у лютому 2025 року Вашингтон несподівано припинив постачання військової допомоги та обмін розвідданими з Києвом.

Брінк заявила, що це рішення створило загрозу не лише Україні, але й співробітникам американського посольства. Вона наголосила, що безпеку понад тисячу цивільних працівників дипломатичної місії забезпечували українські сили з використанням американських систем ППО та іншого західного озброєння.

За словами колишньої дипломатки, рішення про зупинення допомоги було ухвалено без жодних роз'яснень. Співробітники посольства намагалися отримати відповіді від Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому, проте так і не отримали чіткої інформації.

Reuters зазначає, що при Трампі традиційні механізми координації між Білим домом та дипломатичними структурами значно послабшали. Якщо за адміністрації Джо Байдена посол регулярно брала участь у нарадах Ради нацбезпеки з питань війни в Україні, то після зміни влади такі зустрічі припинилися.

За даними агентства, деякі американські чиновники почали орієнтуватися не на офіційні директиви, а на публікації Трампа у соцмережах, намагаючись зрозуміти подальшу політику США щодо України та НАТО.

У квітні 2025 року Брінк подала у відставку. Вона пояснила своє рішення незгодою із політикою зближення з Росією та спробами адміністрації Трампа покладати відповідальність за війну на Україну, одночасно налагоджуючи контакти з Володимиром Путіним.

