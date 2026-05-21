Трамп говорит, что США "освобождают" еще одну страну: детали

Соединенные Штаты Америки "освобождают" Кубу и "помогают" кубинскому народу. Однако эскалации не будет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа.

"У нас много людей на Кубе. У нас там есть ЦРУ. Госсекретарь Марко Рубио оттуда, поэтому мы имеем большой опыт. Мы поможем кубинскому народу. Мы освобождаем Кубу", — высказался Дональд Трамп.

В то же время, на вопрос, стоит ли ожидать какой-либо эскалации с Кубой, президент США ответил, что ее не будет.

"Соединенные Штаты резко активизировали военную разведку вблизи Кубы. За последнюю неделю американские военные самолеты и беспилотники осуществили не менее 25 миссий у острова, что вызвало волну предположений о возможной подготовке Вашингтона к масштабной операции в регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные сервисов авиационного мониторинга.

Наибольшая активность фиксировалась вблизи Гаваны и Сантьяго-де-Кубы. Некоторые самолеты подходили менее чем на 40 миль к кубинскому побережью – это считается чрезвычайно близкой дистанцией для подобных операций.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп заявил, что американские войска намерены взять под контроль Кубу "почти немедленно". Он сказал это во время речи в Вест-Палм-Бич (Флорида) перед членами местного клуба Forum. Об этом говорится в материале Fox News.

Глава Белого дома вспомнил Кубу, утверждая, что Соединенные Штаты "почти немедленно примут ее под контроль".

"Куба в беде. Но сначала мы завершим одно дело", — сказал он, имея в виду войну с Ираном.



