Харрис называют не лучшим кандидатом для Украины: в чем причина

Вице-президент Камала Харрис в контексте Украины является не слишком оптимальным вариантом, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, она не проявляла интереса или осведомленности ни в вопросе нашей войны, ни в вопросе противостояния в Газе, ни в вопросе Ирана, ни в вопросе противостояния с Китаем, ни в вопросе сдерживания Ким Чен Ина. Харрис придерживается официального курса, выбранного Джо Байденом.

Камала Харрис

Как говорит Голобуцкий, Харрис, как можно наблюдать, привержена либерализму вплоть до левацких проявлений "всеобщего равенства". По мнению эксперта, она явно не примет никогда идеи эскалации какого-либо конфликта, даже если это будет очевидный кратчайший и дешевый путь установления мира и возобновления экономической активности.

При этом эксперт подчеркивает, что американские расследователи утверждают, что при Харрисе в Белом доме "воцарилась атмосфера нездоровых интриг, разделения на фракции и бесхозяйственности".

"Что возможно избрание Харрис будет значить для нас? Вероятно, усиление байденовской "стратегии неопределенности и малых шагов". "Поддержка до конца" на словах и максимальная затяжка решений на практике. Искусственная привязка украинского вопроса к совершенно другим проблемам, внутренним и внешним, — и таким образом замораживание решений вообще", — считает Голобуцкий.

Если принимать это во внимание, подчеркнул эксперт, то эгоцентричный и импульсивный Трамп приобретает привлекательность, потому что он может вдруг решить покончить с наездами Путина, Ирана, ХАМАС или Ина — и распорядиться о максимально жестком ответе. Харрис, добавляет Голобуцкий, на такое не пойдет ни при каких обстоятельствах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Федеральную избирательную комиссию США поступило сообщение о выдвижении Камалы Харрис на пост президента. Она уже исполняла обязанности президента, пока Байден в ноябре 2021 года был под наркозом. При этом известно, что Харрис поддерживают все демократы.



