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Харрис называют не лучшим кандидатом для Украины: в чем причина

Харрис будет поддерживать Украину только на словах

сегодня, 09:51
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Ткачик Олеся

Вице-президент Камала Харрис в контексте Украины является не слишком оптимальным вариантом, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, она не проявляла интереса или осведомленности ни в вопросе нашей войны, ни в вопросе противостояния в Газе, ни в вопросе Ирана, ни в вопросе противостояния с Китаем, ни в вопросе сдерживания Ким Чен Ина. Харрис придерживается официального курса, выбранного Джо Байденом.

Харрис называют не лучшим кандидатом для Украины: в чем причина

Камала Харрис

Как говорит Голобуцкий, Харрис, как можно наблюдать, привержена либерализму вплоть до левацких проявлений "всеобщего равенства". По мнению эксперта, она явно не примет никогда идеи эскалации какого-либо конфликта, даже если это будет очевидный кратчайший и дешевый путь установления мира и возобновления экономической активности.

При этом эксперт подчеркивает, что американские расследователи утверждают, что при Харрисе в Белом доме "воцарилась атмосфера нездоровых интриг, разделения на фракции и бесхозяйственности".

"Что возможно избрание Харрис будет значить для нас? Вероятно, усиление байденовской "стратегии неопределенности и малых шагов". "Поддержка до конца" на словах и максимальная затяжка решений на практике. Искусственная привязка украинского вопроса к совершенно другим проблемам, внутренним и внешним, — и таким образом замораживание решений вообще", — считает Голобуцкий.

Если принимать это во внимание, подчеркнул эксперт, то эгоцентричный и импульсивный Трамп приобретает привлекательность, потому что он может вдруг решить покончить с наездами Путина, Ирана, ХАМАС или Ина — и распорядиться о максимально жестком ответе. Харрис, добавляет Голобуцкий, на такое не пойдет ни при каких обстоятельствах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Федеральную избирательную комиссию США поступило сообщение о выдвижении Камалы Харрис на пост президента. Она уже исполняла обязанности президента, пока Байден в ноябре 2021 года был под наркозом. При этом известно, что Харрис поддерживают все демократы.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid02BTcvwiZ3zswuV9SvocXrt3Pm2bNaLuW78KA5xGYxbAz69VmuEwM7cRzCVKYNamCAl
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