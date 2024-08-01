Харрис отреагировала на расистские заявления Трампа.

Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на скандальные заявления бывшего президента Дональда Трампа, заявив, что республиканец устраивает старое шоу, которое заключается в расколе американского народа и неуважении к нему.



Камала Харрис и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

На митинге в Техасе Камала Харрис ответила на упреки Трампа по поводу ее расовой принадлежности.

"И это было то же старое шоу: раскол и неуважение. И позвольте мне сказать, что американский народ заслуживает лучшего. Американский народ заслуживает лидера, говорящего правду. Лидер, не реагирующий враждебностью и гневом, когда сталкивается с фактами. Мы заслуживаем лидера, который понимает, что наши отличия не разделяют нас — они являются важным источником нашей силы", — сказала Харрис.

Дональд Трамп посетил мероприятие организованное "Национальной ассоциацией чернокожих журналистов" в Чикаго, где было запланировано часовое выступление. Однако лидер республиканцев покинул мероприятие через 30 минут и вызвал критику местных журналистов. Во время выступления Трамп подверг критике Харрис, которая по его словам не может найти свою расовую принадлежность.

"Я не знал, что она черная, пока она вдруг не стала черной пару лет назад, а теперь хочет быть известна как черная. Я не знаю, она индианка или черная?", — сказал Трамп.

Публика, состоявшая преимущественно из чернокожих журналистов, освистала такие слова Трампа. Подобное осуждение Трампа произошло также, когда тот назвал себя "лучшим президентом для чернокожих".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что племянник Трампа заявил о поддержке Камалы Харрис. Свое решение он объяснил тем, что Дональд Трамп использует критические заявления, в частности, о людях с инвалидностью и темнокожих.

Также "Комментарии" писали об известном американском историке, сравнившем Трампа с Януковичем.