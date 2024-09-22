Харрис согласилась на новые дебаты: Трамп ответил, примет ли участие

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Slava Kot
Вице-президент США Камала Харрис согласилась провести новые дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Однако Трамп отклонил приглашение на дебаты, объяснив, что слишком поздно их проводить.
Камала Харрис и Дональд Трамп. Фото: CBS News
Глава предвыборной кампании Камалы Харрис Джен О'Мелли Диллон сообщила, что вице-президент США приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября. Впоследствии эту информацию подтвердила и сама Камала Харрис.
Трамп отреагировал на эту информацию и сообщил, что не будет участвовать в еще одних дебатах с Харрис, которые запланированы за две недели до голосования.
У Гаррис ответили на отказ Трампа отметив, что у бывшего президента США не было бы проблем с новыми дебатами.
В июне Дональд Трамп победил на дебатах президента США Джо Байдена, что вынудило последнего снять свою кандидатуру с выборов. В сентябре состоялись дебаты между Харрис и Трампом, где победу одержала вице-президент США, однако лидер республиканцев считает, что победил именно он.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп прогнозирует уничтожение Израиля.
Также "Комментарии" писали, что Трамп подробно рассказал о второй попытке покушения на него.
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