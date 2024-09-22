Харрис согласилась на новые дебаты: Трамп ответил, примет ли участие

Вице-президент США Камала Харрис согласилась провести новые дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Однако Трамп отклонил приглашение на дебаты, объяснив, что слишком поздно их проводить.



Камала Харрис и Дональд Трамп. Фото: CBS News

Глава предвыборной кампании Камалы Харрис Джен О'Мелли Диллон сообщила, что вице-президент США приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября. Впоследствии эту информацию подтвердила и сама Камала Харрис.

"Я с радостью соглашусь на повторные президентские дебаты 23 октября. Надеюсь, Дональд Трамп присоединится ко мне", — написала Харрис в X.

Трамп отреагировал на эту информацию и сообщил, что не будет участвовать в еще одних дебатах с Харрис, которые запланированы за две недели до голосования.

"Она провела одни дебаты. Я был на двоих. Уже поздно делать что-то еще. Во многом я бы хотел, но уже поздно. Голосование началось", — написал Трамп в собственной социальной сети Truth Social.

У Гаррис ответили на отказ Трампа отметив, что у бывшего президента США не было бы проблем с новыми дебатами.

"У Дональда Трампа не должно возникнуть проблем с согласованием на эти дебаты. Это тот же формат, что и дебаты на CNN, которые он посетил и сказал, что выиграл в июне, когда он хвалил модераторов, правила и рейтинги CNN", — сказала Джен О'Мелли Диллон.

В июне Дональд Трамп победил на дебатах президента США Джо Байдена, что вынудило последнего снять свою кандидатуру с выборов. В сентябре состоялись дебаты между Харрис и Трампом, где победу одержала вице-президент США, однако лидер республиканцев считает, что победил именно он.

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