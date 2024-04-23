Хитрый план Трампа. Стало известно, что стоит за призывами республиканца поддержать Украину

На прошлой неделе кандидат в президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужна поддержка в войне с Россией и призвал Европу более активно действовать в этом направлении.

Дональд Трамп

Как считает Уриэль Эпштейн, на самом деле цель таких заявлений не окончание войны России против Украины.

По его словам, на самом деле республиканец преследует цель усилить конфликты между партнерами Украины. В частности, он критикует Европу за недостаточную помощь Украине, поскольку считает, что Соединенные Штаты делают для Киева слишком много. По его мнению, именно Европа должна делать все для того, чтобы помочь Украине в войне с Россией.

То есть, считает эксперт, Трамп просто ищет повод спорить против помощи Украине от США.

"Идея заключается в том, что якобы "не мы должны вам помогать, а Европа должна оказывать вам эту помощь",

– заявил Эпштейн.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по поводу Украины. В частности, он подчеркнул, что выживание нашей страны важно не только для Европы, но и для Соединенных Штатов. При этом он подверг критике европейских партнеров Украины за то, что они якобы недостаточно делают для Украины, в отличие от США.

При этом известно, что в Соединенных Штатах наконец разблокирован вопрос предоставления Украине помощи, в которой она крайне нуждается. В частности, речь идет о голосовании законопроекта о выделении 61 млрд. долларов. Деньги в первую очередь будут направлены на помощь Силам обороны, которые испытывают снарядный голод на фронте и катастрофически нуждаются в вооружениях и боеприпасах на фоне усиления наступления оккупантов.