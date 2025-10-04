Хочет переплюнуть парад Си: Трамп анонсировал крупнейшее празднование в истории США

Рубрики
Президент США Дональд Трамп объявил о масштабном праздновании 250-летия морской мощи США в Норфолке. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении президента США Дональда Трампа в Truth Social.
В воскресенье, 5 октября, в Норфолке (штат Вирджиния) состоится грандиозное мероприятие в честь 250-летия морской мощи Соединенных Штатов Америки — "Salute to the Fleet" ("Салют флота").
Празднование посвящено чествованию мужества и преданности мужчин и женщин Военно-Морских Сил США. В мероприятии примут участие Первая Леди, министр обороны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан. По словам Трампа, событие станет крупнейшим в истории американского флота.
Глава Белого дома также резко раскритиковал лидеров Демократической партии, в частности Чака Шумера и Гакима Джеффриса, обвинив их в попытках сорвать празднование из-за правительственного закрытия.
По словам Трампа, подготовка к празднованию длилась много месяцев, и несмотря на политические трудности, он не позволит подвести ВМС как их главнокомандующий.
Ожидается, что на событие соберутся тысячи действующих военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Программа будет включать торжественные выступления, показ флота, музыкальные номера и салют.
Стоит отметить, что со времен войны за независимость американский флот считался одним из сильнейших в мире и был важным элементом глобального влияния США.
