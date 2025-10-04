Хочет переплюнуть парад Си: Трамп анонсировал крупнейшее празднование в истории США

Президент США Дональд Трамп объявил о масштабном праздновании 250-летия морской мощи США в Норфолке. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В воскресенье, 5 октября, в Норфолке (штат Вирджиния) состоится грандиозное мероприятие в честь 250-летия морской мощи Соединенных Штатов Америки — "Salute to the Fleet" ("Салют флота").

Празднование посвящено чествованию мужества и преданности мужчин и женщин Военно-Морских Сил США. В мероприятии примут участие Первая Леди, министр обороны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан. По словам Трампа, событие станет крупнейшим в истории американского флота.

"Мы будем отмечать 250 лет морского доминирования Соединенных Штатов Америки! Это будет особый день для тысяч наших отважных военных и их семей", — заявил Трамп.

Глава Белого дома также резко раскритиковал лидеров Демократической партии, в частности Чака Шумера и Гакима Джеффриса, обвинив их в попытках сорвать празднование из-за правительственного закрытия.

"Радикальные левые демократы пытались разрушить этот замечательный праздник ВМС США и помешать военным отмечать историю американского флота. Но я верю: шоу должно продолжаться!", — подчеркнул Трамп.

По словам Трампа, подготовка к празднованию длилась много месяцев, и несмотря на политические трудности, он не позволит подвести ВМС как их главнокомандующий.

Ожидается, что на событие соберутся тысячи действующих военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Программа будет включать торжественные выступления, показ флота, музыкальные номера и салют.

Стоит отметить, что со времен войны за независимость американский флот считался одним из сильнейших в мире и был важным элементом глобального влияния США.

