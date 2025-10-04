logo_ukra

Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Світ США Хоче переплюнути парад Сі: Трамп анонсував найбільше святкування в історії США
НОВИНИ

Хоче переплюнути парад Сі: Трамп анонсував найбільше святкування в історії США

У США відбудеться святкування, яке буде присвячене вшануванню мужності та відданості чоловіків та жінок Військово-Морських Сил США

4 жовтня 2025, 12:27
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп оголосив про масштабне святкування 250-річчя морської могутності США у Норфолку. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні президента США Дональда Трампа у Truth Social.

Хоче переплюнути парад Сі: Трамп анонсував найбільше святкування в історії США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У неділю, 5 жовтня, у Норфолку (штат Вірджинія) відбудеться грандіозний захід на честь 250-річчя морської могутності Сполучених Штатів Америки – "Salute to the Fleet" ("Салют флоту").

Святкування присвячене вшануванню мужності та відданості чоловіків та жінок Військово-Морських Сил США. У заході візьмуть участь Перша Леді, міністр оборони Піт Хегсет та міністр ВМС Джон Фелан. За словами Трампа, подія стане найбільшою в історії американського флоту.

"Ми відзначатимемо 250 років морського домінування Сполучених Штатів Америки! Це буде особливий день для тисяч наших відважних військових та їхніх сімей", — заявив Трамп.

Глава Білого дому також різко розкритикував лідерів Демократичної партії, зокрема Чака Шумера та Гакіма Джефріса, звинувативши їх у спробах зірвати святкування через урядове закриття.

"Радикальні ліві демократи намагалися зруйнувати це чудове свято ВМС США і перешкодити військовим відзначати історію американського флоту. Але я вірю: шоу має продовжуватися!", — наголосив Трамп.

За словами Трампа, підготовка до святкування тривала багато місяців, і незважаючи на політичні труднощі, він не дозволить підвести ВМС як їхній головнокомандувач.

Очікується, що на подію зберуться тисячі діючих військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Програма включатиме урочисті виступи, показ флоту, музичні номери та салют.

Варто зазначити, що з часів війни за незалежність американський флот вважався одним із найсильніших у світі та був важливим елементом глобального впливу США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Туреччина відповіла на ультиматум Трампа щодо відмови від закупівель російської нафти.




Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115312550655380642
