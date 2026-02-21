Хочет все и сразу: стали известны настоящие планы Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп ожидает от Ирана нового предложения по ядерной программе, допускающего лишь "символическое" обогащение урана. Однако параллельно рассматриваются жесткие военные сценарии, включая устранение верховного лидера Али Хаменеи и его возможного преемника. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации США.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, Вашингтон готов обсуждать компромисс, если он исключит возможность создания ядерного оружия. Но требования остаются крайне высокими. Один из американских чиновников заявил, что Трамп примет только "серьезную сделку", которую сможет представить как политическую победу внутри страны. В противном случае, предупреждают в Белом доме, терпение может иссякнуть.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пообещал представить окончательный вариант предложения в ближайшие дни. В то же время источники утверждают, что Пентагон уже подготовил набор военных опций на случай провала переговоров.

Советники Трампа признают, что президент пока не принял окончательного решения.

По их словам, среди предложенных сценариев – точечные удары по ключевым фигурам иранского режима. При этом представители Белый дом, включая пресс-секретаря Анну Келли, подчеркивают: все варианты остаются на столе, и только президент определит дальнейшие шаги.

Посредники из Омана и Катара пытаются сблизить позиции сторон, предлагая формулу соглашения, которую смогут объявить победой и Вашингтон, и Тегеран. Однако публичные заявления сторон пока остаются жесткими, а регион балансирует на грани новой эскалации.

