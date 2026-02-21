Хоче все й одразу: стали відомі справжні плани Трампа щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп очікує від Ірану нової пропозиції щодо ядерної програми, яка допускає лише "символічне" збагачення урану. Однак паралельно розглядаються жорсткі військові сценарії, включаючи усунення верховного лідера Алі Хаменеї та його можливого наступника. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в адміністрації США.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Вашингтон готовий обговорювати компроміс, якщо він унеможливить створення ядерної зброї. Але вимоги залишаються вкрай високими. Один із американських чиновників заявив, що Трамп прийме лише "серйозну угоду", яку зможе представити як політичну перемогу всередині країни. В іншому випадку, попереджають у Білому домі, терпіння може вичерпатися.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі пообіцяв подати остаточний варіант пропозиції найближчими днями. Водночас, джерела стверджують, що Пентагон вже підготував набір військових опцій на випадок провалу переговорів.

Радники Трампа визнають, що президент поки що не ухвалив остаточного рішення.

За їхніми словами, серед запропонованих сценаріїв – точкові удари по ключових постатях іранського режиму. При цьому представники Білого дому, включаючи прес-секретаря Ганну Келлі, наголошують: усі варіанти залишаються на столі, і лише президент визначить подальші кроки.

Посередники з Оману та Катару намагаються зблизити позиції сторін, пропонуючи формулу угоди, яку зможуть оголосити перемогою і Вашингтон, і Тегеран. Проте публічні заяви сторін поки що залишаються жорсткими, а регіон балансує на межі нової ескалації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — американці явно зібралися бомбардувати Іран: коли все має початися.



