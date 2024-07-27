Хотят ли американцы досрочной отставки Байдена: что показал опрос

Подавляющее большинство американских избирателей одобряют решение президента США Джо Байдена не баллотироваться на второй срок. Кроме того, большинство согласны, что он досрочно должен уйти в отставку. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Rasmussen Reports".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

По данным опроса, 52% респондентов согласны с тем, что Джо Байден должен досрочно сложить с себя президентские полномочия еще до того, как закончится его срок.

При этом, число тех, кто поддерживает его решение не переизбираться на второй срок еще больше — 76%, в то время как не согласны с выбором Байдена 18% респондентов.

Как сообщили в Rasmussen Reports, опрос проводился по телефону и онлайн среди 1074 американских избирателей с 22 по 24 июля. Погрешность составляет 3 процентных пункта с уровнем достоверности 95%.

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В ходе обращения к нации из Овального кабинета, Байден назвал свое решение снять кандидатуру с гонки "вопросом демократии". Он назвал президентские выборы 2024 года выбором "между движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью".

"Я уважаю эту должность, но свою страну я люблю больше. Для меня было честью всей моей жизни служить вашим президентом, однако в защиту демократии, которая стоит на кону — и это важнее любого титула. Я черпаю силы и нахожу радость в работе на благо американского народа", — сказал Байден.

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