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Хромает и шатается: Трамп спровоцировал новые слухи о своем здоровье

Новое видео с Дональдом Трампом у вертолета Marine One снова спровоцировало обсуждение его здоровья

9 августа 2026, 19:25
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп снова привлек внимание СМИ и пользователей соцсетей из-за своей физической формы. На видео, сделанном 4 августа после возвращения президента США на объединенную базу Эндрюс в Мэриленде, заметно, как Трамп осторожно спускается по лестнице вертолета Marine One, а затем двигается с заметной неуверенностью.

Хромает и шатается: Трамп спровоцировал новые слухи о своем здоровье

Трамп хромал после выхода из самолета. Скриншот с видео

Кадры опубликовал в соцсети X журналист Аарон Рупар. Он обратил внимание на то, что американский президент "шатается" и может хромать во время ходьбы. Видео быстро привлекло внимание пользователей соцсетей.

Хромает и шатается: Трамп спровоцировал новые слухи о своем здоровье - фото 2

Трамп хромал после выхода из самолета

Хромает и шатается: Трамп спровоцировал новые слухи о своем здоровье - фото 2

Трамп хромал после выхода из самолета

На кадрах Трамп медленно сходит с трапа Marine One, после чего идет взлетной полосой к автомобилю. Часть пользователей обратила внимание на его ход и предположила, что президент может иметь проблемы с одной из ног.

"Трамп осторожно спускается по лестнице Marine One и шатается по взлетной полосе, похоже, слегка хромая", — написал Рупар.

В комментариях к видео появились многочисленные предположения о причинах такого шествия. Некоторые пользователи заявляли, что на этот раз Трамп якобы больше нагружал левую ногу, хотя раньше они замечали изменения в его шествии со стороны правой ноги. Среди комментариев были такие: "О, теперь это его левая нога. Он уже некоторое время тянет правую ногу. Вот почему он хочет вертолетную площадку прямо у своей входной двери". "Качается сильнее, чем пальма во время урагана. Эти бандажи для ног отлично справляются со своей работой".

В то же время, именно видео не позволяет сделать медицинские выводы о состоянии здоровья президента.

Это не первый случай, когда движения или внешний вид Трампа становятся поводом для дискуссий о его здоровье. Однако в Белом доме отрицают какие-либо возможные проблемы со здоровьем у Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что медик заявил о тяжелой болезни Трампа от которой тот постоянно пахнет мочой.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/gallery/donald-trump-health-fears-grow-37516853
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