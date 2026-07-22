Недовго залишилося: медик заявив про важку хворобу Трампа від якої той постійно тхне сечею

Американський фізіотерапевт Адам Джеймс стверджує, що президент США Дональд Трамп має серйозні проблеми зі здоров'ям. За його словами, 80-річний політик може страждати на застійну серцеву недостатність і хронічну ниркову недостатність.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Популярний медик Адам Джеймс у соцмережах розповів, що отримав повідомлення про проблеми Трампа з нетриманням сечі. За його словами, президент отримує внутрішньовенні сечогінні препарати для лікування серцевої та ниркової недостатності, які працюють, витягуючи рідину з організму та збільшуючи сечовипускання.

"Я щойно отримав особисте повідомлення від джерела, яке підтвердило мені, що президент постійно пахне сечею через нетримання сечі", — стверджує фізіотерапевт.

На його думку, саме цим можна пояснити часті синці, які останнім часом помічали на руках Трампа. Крім того, медик заявив, що лікування лише підтримує стан пацієнта, але не здатне суттєво покращити його здоров'я. Джеймс також припустив, що можливості сучасної терапії в такому випадку можуть бути обмеженими.

"Це пояснює, чому він весь час мочиться під себе і пахне сечею. Цей план лікування розроблений лише для того, щоб зберегти його життя. Насправді він нічого не покращить. Йому недовго залишиться, бо в нього закінчуються варіанти лікування застійної серцевої недостатності та хронічної хвороби нирок", — говорить медик.

Представники адміністрації президента США ніяк не відреагували на слова Адама Джеймса про здоров’я Трампа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що фото Дональда Трампа з набряклими щиколотками можуть вказувати на проблеми зі здоров'ям у американського президента.

Також "Коментарі" писали, що лікарі виступили з попередженням через стан здоров’я Трампа.