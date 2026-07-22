Недовго залишилося: медик заявив про важку хворобу Трампа від якої той постійно тхне сечею

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Slava Kot
Американський фізіотерапевт Адам Джеймс стверджує, що президент США Дональд Трамп має серйозні проблеми зі здоров'ям. За його словами, 80-річний політик може страждати на застійну серцеву недостатність і хронічну ниркову недостатність.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Популярний медик Адам Джеймс у соцмережах розповів, що отримав повідомлення про проблеми Трампа з нетриманням сечі. За його словами, президент отримує внутрішньовенні сечогінні препарати для лікування серцевої та ниркової недостатності, які працюють, витягуючи рідину з організму та збільшуючи сечовипускання.
На його думку, саме цим можна пояснити часті синці, які останнім часом помічали на руках Трампа. Крім того, медик заявив, що лікування лише підтримує стан пацієнта, але не здатне суттєво покращити його здоров'я. Джеймс також припустив, що можливості сучасної терапії в такому випадку можуть бути обмеженими.
Представники адміністрації президента США ніяк не відреагували на слова Адама Джеймса про здоров’я Трампа.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що фото Дональда Трампа з набряклими щиколотками можуть вказувати на проблеми зі здоров'ям у американського президента.
Також "Коментарі" писали, що лікарі виступили з попередженням через стан здоров’я Трампа.