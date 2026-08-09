Кульгає та хитається: Трамп спровокував нові чутки про своє здоров'я

Президент США Дональд Трамп знову привернув увагу ЗМІ та користувачів соцмереж через свою фізичну форму. На відео, зробленому 4 серпня після повернення президента США на об’єднану базу Ендрюс у Меріленді, помітно, як Трамп обережно спускається сходами гелікоптера Marine One, а потім рухається з помітною невпевненістю.

Трамп кульгав після виходу з літака. Скріншот з відео

Кадри опублікував у соцмережі X журналіст Аарон Рупар. Він звернув увагу на те, що американський президент "хитається" та може кульгати під час ходьби. Відео швидко привернуло увагу користувачів соцмереж.

Трамп кульгав після виходу з літака

Трамп кульгав після виходу з літака

На кадрах Трамп повільно сходить з трапа Marine One, після чого йде злітною смугою до автомобіля. Частина користувачів звернула увагу на його ходу та припустила, що президент може мати проблеми з однією з ніг.

"Трамп обережно спускається сходами Marine One і хитається по злітній смузі, схоже, злегка кульгаючи", — написав Рупар.

У коментарях до відео з’явилися численні припущення щодо причин такої ходи. Деякі користувачі заявляли, що цього разу Трамп нібито більше навантажував ліву ногу, хоча раніше вони помічали зміни в його ході з боку правої ноги. Серед коментарів були такі:"О, тепер це його ліва нога. Він уже деякий час тягне праву ногу. Ось чому він хоче вертолітний майданчик прямо біля своїх вхідних дверей". "Хитається сильніше, ніж пальма під час урагану. Ці бандажі для ніг чудово справляються зі своєю роботою".

Водночас саме відео не дозволяє зробити медичні висновки про стан здоров’я президента.

Це не перший випадок, коли рухи або зовнішній вигляд Трампа стають приводом для дискусій про його здоров’я. Однак у Білому домі заперечують будь-які можливі проблеми зі здоров’ям у Трампа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що медик заявив про важку хворобу Трампа від якої той постійно тхне сечею.