"Худшее преступление из всех": что не так с операцией США в Венесуэле

Военная операция Соединенных Штатов в Венесуэле вызвала резкую критику со стороны ведущих экспертов по международному праву, считающих действия Вашингтона грубым нарушением Устава ООН. Как пишет The Guardian, юристы предостерегают, что нападение США может создать опасный прецедент и взорвать основы мирового правопорядка.

Бывший президент Специального трибунала ООН по Сьерра-Леоне адвокат Джеффри Робертсон заявил, что вторжение США в Венесуэлу противоречит статье 2 Устава ООН, обязывающей государства разрешать споры мирным путем и уважать суверенитет других стран.

"Соединенные Штаты нарушили Устав Организации Объединенных Наций. Они совершили агрессию, которую Нюрнбергский трибунал назвал самым высоким и самым плохим преступлением из всех", — сказал Робертсон.

Эксперт по международному праву Сьюзен Бро отмечает, что применение силы может быть законным только по мандату Совета Безопасности ООН или в рамках самообороны.

"Нет никаких доказательств ни одного из этих оснований", — отметила Бро.

Робертсон также подчеркнул, что со стороны США не звучало утверждений о подготовке венесуэльской армии к нападению на американскую территорию.

В Вашингтоне могут ссылаться на борьбу с так называемой "наркотеррористической организацией", в причастности к которой Дональд Трамп обвинял окружение Николаса Мадуро. Однако, по словам Бро, многочисленные исследования не подтвердили ни происхождение этих группировок из Венесуэлы, ни их контроль со стороны властей страны.

The Guardian обращает внимание, что реальных механизмов наказания Вашингтона почти не существует, ведь США, наряду с Китаем, Россией, Великобританией и Францией, имеют право вето в Совете Безопасности ООН. В то же время, эксперты предупреждают, что безнаказанность может подтолкнуть другие государства к нарушениям международного права. Робертсон прямо указывает на риск использования прецедента с Венесуэлой Китаем в вопросе Тайваня.

По мнению профессора Кингстонского университета Эльвиры Домингес-Редондо, такие действия еще больше ослабляют Совет Безопасности ООН, который был создан для предотвращения глобальных войн, но все чаще парализован решениями больших государств.

