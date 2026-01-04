"Скоро": у США опублікували карту з натяком на наступну військову операцію (ФОТО)

На тлі резонансної військової операції США у Венесуелі спалахнув новий дипломатичний скандал. Цього разу навколо Гренландії. Причиною стала публікація в соцмережах близьких до Білого дому людей, яка за лічені години викликала міжнародну реакцію та нову хвилю спекуляцій щодо можливих планів адміністрації Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дружина заступника глави адміністрації Білого дому Кеті Міллер опублікувала в X зображення Гренландії, розфарбованої в кольори американського прапора. Цей допис вона прокоментувала лише одним словом: "Скоро". Менш ніж за 12 годин її пост набрав понад 12,3 мільйона переглядів.

Карта з натяком на операцію США щодо Гренландії

У Данії публікацію сприйняли як тривожний сигнал. Данський дипломат Єспер Меллер Серенсен публічно заявив, що Сполучені Штати повинні поважати територіальну цілісність Королівства Данія, нагадавши, що Гренландія входить до складу НАТО, а Копенгаген є союзником Вашингтона.

Напруження між США та Данією загострилося після приходу Трампа у Білий дім та його заяв про плани на Гренландію. Новий виток конфліктів виник наприкінці грудня, коли президент США призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем щодо Гренландії. Згодом сам Лендрі заявив про намір США домагатися включення острова до свого складу.

У відповідь міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен повідомив про намір викликати посла США для пояснень. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і глава уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен окремо наголосили на неприпустимості будь-яких зазіхань на суверенітет острова.

