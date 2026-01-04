logo_ukra

BTC/USD

91219

ETH/USD

3138.83

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США "Скоро": у США опублікували карту з натяком на наступну військову операцію (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

"Скоро": у США опублікували карту з натяком на наступну військову операцію (ФОТО)

У США опублікували карту Гренландії в кольорах американського прапора з підписом "Скоро".

4 січня 2026, 14:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

На тлі резонансної військової операції США у Венесуелі спалахнув новий дипломатичний скандал. Цього разу навколо Гренландії. Причиною стала публікація в соцмережах близьких до Білого дому людей, яка за лічені години викликала міжнародну реакцію та нову хвилю спекуляцій щодо можливих планів адміністрації Дональда Трампа.

"Скоро": у США опублікували карту з натяком на наступну військову операцію (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дружина заступника глави адміністрації Білого дому Кеті Міллер опублікувала в X зображення Гренландії, розфарбованої в кольори американського прапора. Цей допис вона прокоментувала лише одним словом: "Скоро". Менш ніж за 12 годин її пост набрав понад 12,3 мільйона переглядів.

”Скоро”: у США опублікували карту з натяком на наступну військову операцію (ФОТО) - фото 2

Карта з натяком на операцію США щодо Гренландії 

У Данії публікацію сприйняли як тривожний сигнал. Данський дипломат Єспер Меллер Серенсен публічно заявив, що Сполучені Штати повинні поважати територіальну цілісність Королівства Данія, нагадавши, що Гренландія входить до складу НАТО, а Копенгаген є союзником Вашингтона.

Напруження між США та Данією загострилося після приходу Трампа у Білий дім та його заяв про плани на Гренландію. Новий виток конфліктів виник наприкінці грудня, коли президент США призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем щодо Гренландії. Згодом сам Лендрі заявив про намір США домагатися включення острова до свого складу.

У відповідь міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен повідомив про намір викликати посла США для пояснень. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і глава уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен окремо наголосили на неприпустимості будь-яких зазіхань на суверенітет острова.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як міжнародна спільнота відреагувала на викрадення Мадуро військовими США.

Також "Коментарі" писали, що Трамп після Венесуели пригрозив ще одному президенту.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/KatieMiller/status/2007541679293944266
Теги:

Новини

Всі новини