"Найгірший злочин з усіх": що не так з операцією США у Венесуелі

Військова операція Сполучених Штатів у Венесуелі викликала різку критику з боку провідних експертів з міжнародного права, які вважають дії Вашингтона грубим порушенням Статуту ООН. Як пише The Guardian, юристи застерігають, що напад США може створити небезпечний прецедент і підірвати основи світового правопорядку.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Колишній президент Спеціального трибуналу ООН щодо Сьєрра-Леоне адвокат Джеффрі Робертсон заявив, що вторгнення США у Венесуелу суперечить статті 2 Статуту ООН, що зобов’язує держави вирішувати спори мирним шляхом і поважати суверенітет інших країн.

"Сполучені Штати порушили Статут Організації Об’єднаних Націй. Вони вчинили агресію, яку Нюрнберзький трибунал назвав найвищим і найгіршим злочином з усіх", — сказав Робертсон.

Експертка з міжнародного права Сьюзен Бро зазначає, що застосування сили може бути законним лише за мандатом Ради Безпеки ООН або в межах самооборони.

"Немає жодних доказів жодної з цих підстав", — зауважила Бро.

Робертсон також підкреслив, що з боку США не лунало тверджень про підготовку венесуельської армії до нападу на американську територію.

У Вашингтоні можуть посилатися на боротьбу з так званою "наркотерористичною організацією", у причетності до якої Дональд Трамп звинувачував оточення Ніколаса Мадуро. Однак, за словами Бро, численні дослідження не підтвердили ні походження цих угруповань з Венесуели, ні їхнього контролю з боку влади країни.

The Guardian звертає увагу, що реальних механізмів покарання Вашингтону майже не існує, адже США, поряд з Китаєм, Росією, Великою Британією та Францією мають право вето в Раді Безпеки ООН. Водночас експерти попереджають, що безкарність може підштовхнути інші держави до порушень міжнародного права. Робертсон прямо вказує на ризик використання прецеденту з Венесуелою Китаєм у питанні Тайваню.

На думку професорки Кінгстонського університету Ельвіри Домінгес-Редондо, такі дії ще більше послаблюють Раду Безпеки ООН, яка була створена для запобігання глобальним війнам, але дедалі частіше паралізовану рішеннями великих держав.

