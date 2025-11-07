Худшего удара Путин не мог представить: назван показательный момент визита представителя Трампа в Киев

Визит постоянного представителя США при НАТО Мэттью Витакера в Киев для встреч с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Денисом Шмыгалем свидетельствует об активном возвращении Вашингтона к роли в Альянсе после предварительных заявлений Трампа о возможном выходе США из НАТО, считает бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Фото: из открытых источников

По его словам, хотя Витакер не является топ-чиновником, усиление контактов на всех уровнях демонстрирует укрепление взаимодействия между Украиной и США.

"Это позволяет обсуждать актуальные вопросы и координировать позиции с американской стороной", – пояснил он.

Известно, что Витакер делает широко цитируемые громкие заявления, в частности о возможной передаче Украине ракет Tomahawk или новых санкций против России.

По поводу цели визита Огрызко отметил несколько направлений: донести позицию администрации Трампа, оценить настроения Киева и подготовить будущий диалог между Трампом и Зеленским.

"Стоит помнить, что Витакер является постоянным представителем США при НАТО – военно-политической организации, которая работает не только дипломатично, но и практически. Этот визит демонстрирует, что в рамках НАТО продолжается серьезная работа по согласованию позиций, о которых уже говорилось ранее", – подчеркнул экс-министр.

Ранее Трамп критиковал НАТО и заявлял о возможном уходе США из Альянса. Однако сегодня активная дипломатия и назначение новых должностных лиц показывают, что США вернулись в НАТО и готовы играть ключевую роль.

