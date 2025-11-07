Гіршого удару Путін не міг уявити: названо показовий момент візиту представника Трампа до Києва

Рубрики
Візит постійного представника США при НАТО Меттью Вітакера до Києва для зустрічей із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Денисом Шмигалем свідчить про активне повернення Вашингтона до ролі в Альянсі після попередніх заяв Трампа про можливий вихід США з НАТО, вважає колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.
Фото: з відкритих джерел
За його словами, хоча Вітакер не є топпосадовцем, посилення контактів на всіх рівнях демонструє зміцнення взаємодії між Україною та США.
"Це дає змогу обговорювати актуальні питання та координувати позиції з американською стороною", – пояснив він.
Відомо, що Вітакер робить гучні заяви, які широко цитуються, зокрема щодо можливої передачі Україні ракет Tomahawk або нових санкцій проти Росії.
Щодо мети візиту Огризко зазначив кілька напрямів: донести позицію адміністрації Трампа, оцінити настрої Києва та підготувати майбутній діалог між Трампом і Зеленським.
"Варто пам’ятати, що Вітакер є постійним представником США при НАТО – військово-політичній організації, яка працює не лише дипломатично, а й практично. Цей візит демонструє, що в рамках НАТО продовжується серйозна робота з узгодження позицій, про які вже йшлося раніше", – підкреслив ексміністр.
Раніше Трамп критикував НАТО та заявляв про можливий вихід США з Альянсу. Однак сьогодні активна дипломатія та призначення нових посадовців показують, що США повернулися до НАТО та готові відігравати ключову роль.
Як вже писали "Коментарі", напередодні зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом група американських сенаторів звернулася до Будапешта із закликом припинити залежність від російських енергоносіїв. Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на текст резолюції, яку отримало у своє розпорядження.