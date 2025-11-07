logo_ukra

Головна Новини Світ США Гіршого удару Путін не міг уявити: названо показовий момент візиту представника Трампа до Києва
commentss НОВИНИ Всі новини

Гіршого удару Путін не міг уявити: названо показовий момент візиту представника Трампа до Києва

Постпред США при НАТО Вітакер відвідав Київ для зустрічей із Зеленським та Шмигалем, підкресливши активну роль США в НАТО.

7 листопада 2025, 08:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Візит постійного представника США при НАТО Меттью Вітакера до Києва для зустрічей із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Денисом Шмигалем свідчить про активне повернення Вашингтона до ролі в Альянсі після попередніх заяв Трампа про можливий вихід США з НАТО, вважає колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

Гіршого удару Путін не міг уявити: названо показовий момент візиту представника Трампа до Києва

За його словами, хоча Вітакер не є топпосадовцем, посилення контактів на всіх рівнях демонструє зміцнення взаємодії між Україною та США.

"Це дає змогу обговорювати актуальні питання та координувати позиції з американською стороною", – пояснив він. 

Відомо, що Вітакер робить гучні заяви, які широко цитуються, зокрема щодо можливої передачі Україні ракет Tomahawk або нових санкцій проти Росії.

Щодо мети візиту Огризко зазначив кілька напрямів: донести позицію адміністрації Трампа, оцінити настрої Києва та підготувати майбутній діалог між Трампом і Зеленським.

"Варто пам’ятати, що Вітакер є постійним представником США при НАТО – військово-політичній організації, яка працює не лише дипломатично, а й практично. Цей візит демонструє, що в рамках НАТО продовжується серйозна робота з узгодження позицій, про які вже йшлося раніше", – підкреслив ексміністр. 

Раніше Трамп критикував НАТО та заявляв про можливий вихід США з Альянсу. Однак сьогодні активна дипломатія та призначення нових посадовців показують, що США повернулися до НАТО та готові відігравати ключову роль.

Як вже писали "Коментарі", напередодні зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом група американських сенаторів звернулася до Будапешта із закликом припинити залежність від російських енергоносіїв. Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на текст резолюції, яку отримало у своє розпорядження.



