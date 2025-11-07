Орбан перед зустріччю з Трампом отримав жорсткий ультиматум від США: деталі

Напередодні зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом група американських сенаторів звернулася до Будапешта із закликом припинити залежність від російських енергоносіїв. Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на текст резолюції, яку отримало у своє розпорядження.

Фото: з відкритих джерел

У документі законодавці висловили занепокоєння тим, що Угорщина продовжує активно співпрацювати з Москвою в енергетичній сфері та не демонструє реальних кроків до скорочення імпорту російських нафти й газу. Сенатори нагадали, що Європейський Союз уже ухвалив ініціативу, яка передбачає повне припинення закупівель російських енергоресурсів до 2027 року, і закликали угорський уряд долучитися до цього плану.

Резолюцію підписали десять сенаторів від обох партій — серед них республіканці Роджер Вікер, Том Тілліс, Мітч МакКоннелл та демократи Джин Шахін, Кріс Ван Голлен і Кріс Кунс. Автори документа наголосили, що продовження енергетичної співпраці з Росією лише посилює позиції Кремля.

Віктор Орбан, який має тісні зв’язки з американськими консерваторами, за даними ЗМІ, розраховує на зустрічі з Дональдом Трампом обговорити подальше постачання російської нафти. При цьому більшість країн ЄС після 2022 року вже різко скоротили імпорт російських енергоносіїв.

Сенатор-республіканець Том Тілліс підкреслив, що Володимир Путін є воєнним злочинцем, який використовує експорт енергії для фінансування своєї агресії проти України. Він додав, що резолюція має на меті не допустити перетворення енергетичної залежності на "зброю у руках диктатора"

Сенаторка-демократка Джин Шахін зазначила, що більшість європейських держав уже досягли значного прогресу у зменшенні енергетичних зв’язків із Росією, однак позиція Будапешта, за її словами, підриває колективну безпеку та грає на користь Кремля.

