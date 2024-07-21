Худший президент: Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки в США

Трамп уже прокомментировал снятие Байдена с выборов. После того, как мериканский президент Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Судя по его заявлению телеканала CNN, Трамп ожидает, что выдвигаться от демократов теперь будет вице-президент Камала Гаррис. Он заявил, что ее "будет легче победить, чем Байдена".



Самого же Байдена он назвал "худшим президентом в истории нашей страны".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Джо Байден сообщил о выходе из президентской гонки в США . Американский президент Джо Байден объявил о своем решении выйти из президентской гонки. В своем заявлении Байден выразил благодарность за возможность служить как президент и отметил, что хотя он сначала намеревался баллотироваться на второй срок, теперь предпочитает сосредоточиться на выполнении своих обязанностей до конца срока.

Президент пообещал предоставить больше информации о своем решении в ближайшие дни. Причиной такого шага стало то, что после дебатов с Дональдом Трампом, многие считающими провальными для Байдена, возросло внимание к его дальнейшей политической карьере.

Также "Комментарии" писали о том, что эксрадник Трампа рассказал о его планах закончить войну. Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отреагировал на телефонный разговор Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США от республиканцев. По словам Болтона, у Трампа нет плана закончить войну в Украине, а его уступки России станут разрушительными для Украины.

Джон Болтон в разговоре на CNN заявил, что победа Дональда Трампа и его внешняя политика будут означать "плохие новости для Украины". Бывший советник Трампа считает, что лидер республиканцев хочет закончить войну из-за договоренности и уступок Путину.

