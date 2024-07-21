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Худший президент: Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки в США

Разговоры об отказе от гонки за кресло президента начались после провала Байдена на дебатах

сегодня, 21:35
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Лиля Воробьева

Трамп уже прокомментировал снятие Байдена с выборов. После того, как мериканский президент Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.

Худший президент: Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки в США

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Судя по его заявлению телеканала CNN, Трамп ожидает, что выдвигаться от демократов теперь будет вице-президент Камала Гаррис. Он заявил, что ее "будет легче победить, чем Байдена".

Самого же Байдена он назвал "худшим президентом в истории нашей страны".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Джо Байден сообщил о выходе из президентской гонки в США . Американский президент Джо Байден объявил о своем решении выйти из президентской гонки. В своем заявлении Байден выразил благодарность за возможность служить как президент и отметил, что хотя он сначала намеревался баллотироваться на второй срок, теперь предпочитает сосредоточиться на выполнении своих обязанностей до конца срока.

Президент пообещал предоставить больше информации о своем решении в ближайшие дни. Причиной такого шага стало то, что после дебатов с Дональдом Трампом, многие считающими провальными для Байдена, возросло внимание к его дальнейшей политической карьере.

Также "Комментарии" писали о том, что эксрадник Трампа рассказал о его планах закончить войну. Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отреагировал на телефонный разговор Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США от республиканцев. По словам Болтона, у Трампа нет плана закончить войну в Украине, а его уступки России станут разрушительными для Украины.

Джон Болтон в разговоре на CNN заявил, что победа Дональда Трампа и его внешняя политика будут означать "плохие новости для Украины". Бывший советник Трампа считает, что лидер республиканцев хочет закончить войну из-за договоренности и уступок Путину.



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