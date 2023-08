Хватит ли средств для нужд Украины: в Пентагоне дали ответ

У Минобороны США есть гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября, средств достаточно для удовлетворения потребностей Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Мы уверены, что у нас будет достаточно средств для удовлетворения потребностей Украины до конца фискального года. И, как вы знаете, был осуществлен запрос на дополнительное финансирование (Ред. – для Украины), и мы надеемся, что Конгресс его одобрит", – высказал уверенность Сабрина Сингх.

Она также напомнила, что ведомство ранее выявило завышение стоимости военной помощи Украине на 6,2 миллиарда долларов в рамках пакетов, которые предоставлялись из американских запасов. Эти средства Украина продолжит получать, они в конце фискального года не исчерпаются, резюмировала Сингх.

