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Хватит ли средств для нужд Украины: в Пентагоне дали ответ

В Пентагоне высказали уверенность в том, что все потребности Украины будут удовлетворены

сегодня, 08:52 comments2217
Автор:
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Кравцев Сергей
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У Минобороны США есть гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября, средств достаточно для удовлетворения потребностей Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Хватит ли средств для нужд Украины: в Пентагоне дали ответ

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Мы уверены, что у нас будет достаточно средств для удовлетворения потребностей Украины до конца фискального года. И, как вы знаете, был осуществлен запрос на дополнительное финансирование (Ред. – для Украины), и мы надеемся, что Конгресс его одобрит", – высказал уверенность Сабрина Сингх.


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Она также напомнила, что ведомство ранее выявило завышение стоимости военной помощи Украине на 6,2 миллиарда долларов в рамках пакетов, которые предоставлялись из американских запасов. Эти средства Украина продолжит получать, они в конце фискального года не исчерпаются, резюмировала Сингх. 

Читайте также на портале "Комментарии" — один из основных кандидатов от Республиканской партии в президенты США, Дональд Трамп, в очередной раз заявил, что Штаты должны прекратить поддерживать Украину в войне против России. Ранее в The New York Times вышла статья, в которой отмечалось, что нынешние американские власти (Демпартия) якобы недовольны недостаточно быстрым, по их мнению, наступлением Украины и рассеиванием сил. Между тем, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в совместной с директором "Проекта критических угроз" Фредериком Каганом статье в The Washington Post отмечает, что Украина может добиться значительных успехов в начавшемся в начале лета контрнаступлении. О чем говорят эти заявления, сомнения и отрицание сомнений? Чего Украине в обозримом будущем ожидать от США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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