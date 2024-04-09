Хватит на целую бригаду: ВСУ получили крупную оружейную партию, которую США забрали у союзника Кремля

Правительство Соединенных Штатов предоставил ВСУ немалую партию оружия иранского производства, которая предназначалась для Йемена, однако была перехвачена во время пути. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных Сил Соединенных Штатов.

ВСУ получили крупную партию иранского оружия (фото twitter.com/CENTCOM)

Отмечают, что 4 апреля в Украину было передано более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов РПГ-7. Вместе с оружием также передали более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм .

"Этих материальных средств достаточно, чтобы оснастить одну украинскую бригаду легким стрелковым оружием. Это оружие поможет Украине защититься от вторжения России", – говорится в сообщении.

Сообщается, что эта партия оружия была конфискована американцами в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года из четырех разных судов, которые, нарушая резолюцию ООН, пытались доставить свой груз йеменским хуситам. Незаконный груз пыталась поставить иранская милитарная организация "Корпус стражей исламской революции", которую правительства США, Израиля и ряда других государств признают как террористическую организацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, ждать ли Киеву хороших новостей из Вашингтона . Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что дополнительную финансовую помощь от Штатов для Украины в размере 61 миллиарда долларов может одобрить уже в апреле этого года.

По его словам, Вашингтон хочет добиться одобрения помощи Украине, а затем заниматься президентскими выборами. Он также подчеркнул, что 80% членов Палаты представителей США поддерживают помощь Украине. Волкер верит, что, несмотря на политические разногласия, США смогут согласовать новый пакет помощи Украине

