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Slava Kot
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск рассказал, что его дважды пытались убить за последние 8 месяцев. Свое заявление Маск сделал после попытки убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Маск рассказал о покушениях на себя. Фото из открытых источников
После покушения на Трампа инфлюенсер Ян Майлз Чеонг обратился к Илону Маску призвав его усилить свою защиту. По словам Чеонга, "если они могут прийти за Трампом, они также придут за вами Илон Маск".
На это отреагировал Маск, признавшийся, что вблизи главного офиса компании Tesla готовилось два покушения на его убийство.
Ян Майлз Чеонг ответил на слова Илона Маска, заявив, что "сейчас у нас война".
Напомним, что 14 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании на Дональда Трампа было совершено нападение. 20-летний мужчина пытался застрелить бывшего президента США и ранил его в ухо. Нападавший был убит на месте. Во время инцидента был убит один гражданский и несколько ранены.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президента США Джо Байдена обвинили в "подстрекательстве к убийству" Дональда Трампа. Впоследствии стало известно, что убийцей оказался 20-летний американец Томас Метью Крукс.
Также "Комментарии" писали, что Илон Маск прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и сделал новое скандальное заявление о войне в Украине.
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Ігор
сегодня, 11:17
Повномасштабне корумповане Зло вправно сіє ненависть використовуючи інструментом пропаганду Портнікова Соловйова. Воно привело в Україну повномасштабну корупцію оточило себе злодіями. Зараз взагалі руйнує і вбиває 52 мільйону країну. Згадати як повномасштабно це божевільне Зло билось у конвульсіях і проклинало 145 мільйонів сусідів. Потім Фіцо. Зараз воно було у США з прокльонами на адресу Трампа. Світ потребує змін зробити гасло "ніколи знов" дієвим.