Илон Маск сделал заявление о президентах США: требует ввести ограничения

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что в США должны быть введены возрастные ограничения для кандидатов в президенты.



Илон Маск предлагает ограничить возраст кандидатов в президенты США. Фото из открытых источников

Илон Маск отреагировал на сообщение пользовательницы под ником AshleyDCan на платформе X, которая пожаловалась, что для кандидатов в президенты США есть возрастные ограничения нижней планки – 35 лет, чтобы быть президентом, однако нет лимитов для пожилых людей, в частности для тех, кто старше 80 лет.

Маск поддержал ее идею ввести возрастные ограничения для президентов США.

"Да, должен быть максимальный возраст. Тогда основатели просто не ожидали, что кто-нибудь проживет так долго!", — написал Маск.

Маск неоднократно критиковал Байдена и, по информации американских СМИ, поддерживает предвыборную кампанию Трампа, в том числе финансово.

78-летний Дональд Трамп и 81-летний Джо Байден – старейшие кандидаты в президенты в истории США. По поводу Джо Байдена активно ведутся разговоры после его проигрыша на дебатах с Трампом, а также курьезных случаев, когда президент США путал других лидеров, забывал их имена и долго молчал во время выступлений. На эти заявления отреагировал специалист по болезням пожилых людей и рассказал, есть ли у Джо Байдена деменция, как об этом говорят СМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден в социальных сетях заявил, что Илон Маск вызывает у него тошноту. Президент США указал, что ему плохо от действий Маска и его богатых друзей, желающих купить выборы.

Также "Комментарии" писали, что самый популярный в мире ютубер рассказал о своей готовности поучаствовать в президентских выборах в США. Однако условием назвал отмену лимита 35 лет – возраста, с которого можно стать кандидатом в президенты США.