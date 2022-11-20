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Илон Маск вернул Дональда Трампа в Twitter. Реакция экс-президента США

Илон Маск решил провести голосование нужно ли вернуть 45-му президенту США доступ к Twitter

сегодня, 08:16
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Автор:

Slava Kot

Новый владелец Twitter Илон Маск на своей странице создал опрос с вопросом следует ли разблокировать аккаунт Трампа. С минимальным отрывом победил вариант восстановления доступа экс-президента США в Twitter. Сразу после завершения опроса заблокированный аккаунт был восстановлен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Илона Маска.

Илон Маск вернул Дональда Трампа в Twitter. Реакция экс-президента США

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В голосовании за восстановление страницы одиозного политика приняло участие более 15 млн пользователей. 51,8% поддержали идею возвращения Дональда Трампа в Twitter.

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox populi, vox Dei", — написал Илон Маск, новый владелец Twitter.

После обновления страницы 45 президента США на нее за несколько часов подписалось около одного млн пользователей Twitter. Несмотря на это, Дональд Трамп заявил, что ему неинтересно возвращаться в соцсеть Маска.

"Я не вижу для этого никаких причин", — сказал бывший президент США, отвечая на вопрос, планирует ли он вернуться в Twitter.

Трамп также добавил, что будет оставаться в своей собственной социальной сети Truth Social, которая по словам американского политика работает лучше, чем Twitter.

Напомним, что страницу Трампа заблокировали из-за провокационных сообщений, которые привели к беспорядкам в Капитолии после проигрыша выборов президента США в 2021 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об обращении Дональда Трампа, в котором он официально объявил, пойдет ли на выборы президента США в 2024 году.

Также "Комментарии" писали, что самый богатый человек мира потерял треть прибыли всего за первые десять месяцев 2022 года.



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Источник: https://twitter.com/elonmusk
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