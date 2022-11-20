Илон Маск вернул Дональда Трампа в Twitter. Реакция экс-президента США

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Slava Kot
Новый владелец Twitter Илон Маск на своей странице создал опрос с вопросом следует ли разблокировать аккаунт Трампа. С минимальным отрывом победил вариант восстановления доступа экс-президента США в Twitter. Сразу после завершения опроса заблокированный аккаунт был восстановлен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Илона Маска.
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В голосовании за восстановление страницы одиозного политика приняло участие более 15 млн пользователей. 51,8% поддержали идею возвращения Дональда Трампа в Twitter.
После обновления страницы 45 президента США на нее за несколько часов подписалось около одного млн пользователей Twitter. Несмотря на это, Дональд Трамп заявил, что ему неинтересно возвращаться в соцсеть Маска.
Трамп также добавил, что будет оставаться в своей собственной социальной сети Truth Social, которая по словам американского политика работает лучше, чем Twitter.
Напомним, что страницу Трампа заблокировали из-за провокационных сообщений, которые привели к беспорядкам в Капитолии после проигрыша выборов президента США в 2021 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об обращении Дональда Трампа, в котором он официально объявил, пойдет ли на выборы президента США в 2024 году.
Также "Комментарии" писали, что самый богатый человек мира потерял треть прибыли всего за первые десять месяцев 2022 года.
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