"Им конец": что очень разозлило Трампа в переговорах с Ираном

Переговоры между США и Ираном, которые должны были состояться в пятницу в Швейцарии, были отменены. Причиной стала вспышка боевых действий в Ливане.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Это создало новую неопределенность по поводу сроков переговоров о превращении временного соглашения в более постоянное мирное соглашение на Ближнем Востоке, пишет издание Reuters.

"Обострение конфликта в Ливане, в результате которого 18 человек погибли в результате авиаударов, а четверо израильских солдат были убиты боевиками "Хезболлы", может оказать существенное влияние на переговоры, поскольку прекращение боевых действий там является условием для более широкого соглашения между США и Ираном", — пишет издание.

Отмечается, что высокопоставленный законодатель "Хезболлы" заявил, что Иран сообщил группе, что переговоры с Соединенными Штатами не могут продолжаться без всеобъемлющего прекращения огня, и что Вашингтон несет ответственность за обеспечение прекращения Израилем своих атак.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал упразднение переговоров.

"Мы не встретились с отчаянием, это сделал Иран. Им конец! Мы подождем 60 дней. Они не получат ни денег, ни десяти центов!", — написал он в социальной сети Truth Social.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как долго, по версии ИИ, будет действовать соглашение, которое планировали подписать США и Иран.

Соединенные Штаты и Иран оказались на пороге исторического соглашения, подписание которого запланировано на 19 июня в Женеве. Однако заявление президента Трампа о том, что меморандум "не окончательный" и в случае необходимости он "вернется к сбросу бомб", превращает любые договоренности в крайне хрупкую конструкцию.



