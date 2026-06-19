"Им конец": что очень разозлило Трампа в переговорах с Ираном

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Кречмаровская Наталия
Переговоры между США и Ираном, которые должны были состояться в пятницу в Швейцарии, были отменены. Причиной стала вспышка боевых действий в Ливане.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Это создало новую неопределенность по поводу сроков переговоров о превращении временного соглашения в более постоянное мирное соглашение на Ближнем Востоке, пишет издание Reuters.
Отмечается, что высокопоставленный законодатель "Хезболлы" заявил, что Иран сообщил группе, что переговоры с Соединенными Штатами не могут продолжаться без всеобъемлющего прекращения огня, и что Вашингтон несет ответственность за обеспечение прекращения Израилем своих атак.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал упразднение переговоров.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как долго, по версии ИИ, будет действовать соглашение, которое планировали подписать США и Иран.
Соединенные Штаты и Иран оказались на пороге исторического соглашения, подписание которого запланировано на 19 июня в Женеве. Однако заявление президента Трампа о том, что меморандум "не окончательный" и в случае необходимости он "вернется к сбросу бомб", превращает любые договоренности в крайне хрупкую конструкцию.