“Їм кінець”: що надзвичайно розлютило Трампа у переговорах з Іраном

Переговори між США та Іраном, які мали відбутися у п’ятницю у Швейцарії, скасували. Причиною став спалах бойових дій у Лівані.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Це створило нову невизначеність щодо термінів переговорів про перетворення тимчасової угоди на більш постійну мирну угоду на Близькому Сході, пише видання Reuters.

“Загострення конфлікту в Лівані, в результаті якого 18 людей загинули внаслідок авіаударів, а четверо ізраїльських солдатів були вбиті бойовиками "Хезболли", може суттєво вплинути на переговори, оскільки припинення бойових дій там є умовою для ширшої угоди між США та Іраном”, — пише видання.

Зазначається: високопоставлений законодавець "Хезболли" заявив, що Іран повідомив групі, що переговори зі Сполученими Штатами не можуть продовжуватися без всеохоплюючого припинення вогню, і що Вашингтон несе відповідальність за забезпечення припинення Ізраїлем своїх атак.

Президент США Дональд Трамп прокоментував скасування переговорів.

“Ми не зустрілися з відчаю, це зробив Іран. Їм кінець! Ми почекаємо 60 днів. Вони не отримають ні грошей, ні десяти центів!”, — написав він у соціальній мережі Truth Social.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як довго, за версією ШІ, діятиме угода, яку планували підписати США та Іран.

Сполучені Штати та Іран опинилися на порозі історичної угоди, підписання якої заплановане на 19 червня у Женеві. Проте заява президента Трампа про те, що меморандум "не є остаточним" і в разі потреби він "повернеться до скидання бомб", перетворює будь-які домовленості на вкрай крихку конструкцію.



