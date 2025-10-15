Именно таких заявлений и ждал Зеленский: что заявил Трамп о войне в Украине

Фактически только что завершив переговоры о мирном соглашении, призванном положить конец войне в Газе, президент США Дональд Трамп заявил, что может дать добро на продажу Украине американских ракет "Томагавк". Это даст Киеву возможность наносить дальние удары по территории России. Об этом пишет The New York Times.

СМИ отмечает, данные заявления очень подбодрили украинскую сторону, особенно перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

"Он хотел бы получить "Томагавки". У нас их много, — сказал Трамп о Зеленском. Однако кремлевский диктатор Владимир Путин уже предупреждал, что такая продажа станет сигналом "качественно нового этапа эскалации",

Сообщается, что угрозы Трампа поставить Украине ракеты – вне зависимости от того, выполнит он их или нет, — отражают его растущее раздражение в отношении Путина, который отказывается идти на компромиссные решения, "несмотря на громкие дипломатические усилия Трампа".

Пентагон уже проработал все детали по продаже или передаче "Томагавков", если Трамп отдаст соответствующий приказ. Однако передача этого вооружения сопряжена с серьезными трудностями, в том числе с тем, что у Украины нет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска ракет, пишет СМИ.

Чтобы использовать "Томагавки", Украине потребуется американская установка Typhon, а этот шаг, по словам военных, приблизит США к прямому столкновению с Россией. К тому же, остается неясным, сколько ракет могут предоставить США, как Украина будет их безопасно хранить и какой эффект окажет ограниченное количество этого вооружения.

В материале также говорится, что серьезную озабоченность вызывает и риск дальнейшей эскалации с Россией – об этом вновь напомнил Кремль, предупредив Вашингтон о недопустимости передачи Украине дальнобойного оружия.

