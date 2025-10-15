Саме таких заяв і чекав Зеленський: що заявив Трамп про війну в Україні

Фактично, щойно завершивши переговори про мирну угоду, покликану покласти край війні в Газі, президент США Дональд Трамп заявив, що може дати добро на продаж Україні американських ракет "Томагавк". Це дасть Києву можливість завдавати дальніх ударів по території Росії. Про це пише The New York Times.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що ці заяви дуже підбадьорили українську сторону, особливо перед візитом президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

"Він хотів би отримати "Томагавки". У нас їх багато, — сказав Трамп про Зеленського. Однак кремлівський диктатор Володимир Путін уже попереджав, що такий продаж стане сигналом якісно нового етапу ескалації",

Повідомляється, що загрози Трампа поставити Україні ракети – незалежно від того, виконає він їх чи ні, — відбивають його подразнення щодо Путіна, який відмовляється йти на компромісні рішення, "незважаючи на гучні дипломатичні зусилля Трампа".

Пентагон уже пропрацював усі деталі з продажу чи передачі "Томагавків", якщо Трамп віддасть відповідний наказ. Однак передача цього озброєння пов'язана з серйозними труднощами, у тому числі з тим, що Україна не має морських або наземних пускових установок, необхідних для запуску ракет, пише ЗМІ.

Щоб використати "Томагавки", Україні знадобиться американська установка Typhon, а цей крок, за словами військових, наблизить США до прямого зіткнення з Росією. До того ж, залишається незрозумілим, скільки ракет можуть надати США, як Україна їх безпечно зберігатиме і який ефект матиме обмежена кількість цього озброєння.

У матеріалі також йдеться, що серйозне занепокоєння викликає і ризик подальшої ескалації з Росією – про це знову нагадав Кремль, попередивши Вашингтон про неприпустимість передачі Україні далекобійної зброї.

