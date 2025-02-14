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Индия не нейтральная страна: что Моди заявил Трампу о войне в Украине

Моди подчеркнул, что его страна всегда выступала на стороне мира

сегодня, 12:09
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Кравцев Сергей

Индия с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины заняла стойкую позицию – стороны должны выбрать дипломатический путь решения вопроса. И сейчас Индия выступает на стороне мира в российско-украинской войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Голос Америки".

Индия не нейтральная страна: что Моди заявил Трампу о войне в Украине

Моди и Трамп. Фото: из открытых источников

"Мир думал, что Индия каким-то образом является нейтральной страной во всем этом процессе. Но это неправда. У Индии есть сторона, и эта сторона мира", — заявил Моди.

Премьер Индии также приветствовал инициативу Трампа по восстановлению мира и подчеркнул важность "диалога, дипломатии и мирного решения". По словам Моди, об этом он говорил и российскому диктатору Владимиру Путину.

"Я сказал ему, что сейчас не эпоха войны, и я твердо убежден, что проблемы не решаются на поле боя. Обеим сторонам придется сесть за стол переговоров", — отметил Моди.

Стоит отметить, что Китай также поддержал мирную инициативу Дональда Трампа. Глава МИД Китая Ван И заявил, что его страна стремится к миру в Европе и урегулированию "украинского кризиса", поэтому будет сотрудничать со всеми сторонами, поддерживая дипломатический способ урегулирования войны. 

Читайте также на портале "Комментарии" — любезный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине имеет заметные отголоски позорной политики умиротворения Адольфа Гитлера, которую проводил Запад перед Второй мировой. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.




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