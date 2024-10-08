Иран и РФ делают ставки на разных кандидатов в президенты США: детали от американской разведки

Россия, Иран и Китай не прекращают попыток повлиять на позицию американских избирателей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Voice of America со ссылкой на последний доклад Офиса директора национальной разведки.

Выборы в США. Фото: из открытых источников

Согласно документу, нет никаких признаков того, что какая-либо из этих стран изменила свои цели. В то же время, как отметили в разведке, у России и Ирана – разные предпочтения по поводу победителя президентских выборов.

РФ, в частности, продолжает проводить кампании влияния, направленные на то, чтобы увеличить шансы бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, а также пытаются очернить в глазах американцев вице-президента Камалу Гаррис.

А усилия Ирана остаются сосредоточенными на том, чтобы помочь Гаррис, нанеся ущерб Трампу, отметили в разведке, напомнив об операции по взлому и утечке информации, направленной против кампании Трампа, к которой причастны трое оперативников, работающих на иранский Корпус стражей исламской революции.

Что касается Китая, то, по информации американских спецслужб, Китай еще не вмешался в президентскую кампанию в США, сосредоточившись на том, чтобы убедить американских избирателей отвергнуть кандидатов от штатов и местных органов власти, которые считаются вредящими интересам Пекина, особенно тех, кто выражает поддержку Тайваню.

Американские разведчики также отмечают, Россия и Куба присоединились к Китаю, нацелившись на выборы в Конгресс, штаты и местные органы власти.

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