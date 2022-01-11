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"Снорлакс на 46-ой улице": в США полицейские гонялись за покемонами, пока рядом грабили магазин

В Лос-Анджелесе копы решили преследовать редкого покемона вместо того, чтобы выполнять свои служебные обязанности

сегодня, 16:30
Автор:

Денис Подставной
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В США двух полицейских уволили за погоню за покемонами. Об этом пишет издание BBC. 

"Снорлакс на 46-ой улице": в США полицейские гонялись за покемонами, пока рядом грабили магазин

Pokemon Go. Фото из открытых источников

В американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) двое патрульных находились рядом с местом преступления, когда им поступил вызов по рации. Однако копы не отреагировали на ограбление магазина.

Просмотр записей с камеры в автомобиле показал, что в это время они играли в игру для смартфонов — Pokémon Go и решили преследовать ближайшего Снорлакса  (относительно редкого покемона) вместо того, чтобы выполнять свои служебные обязанности. Напарники отрицали участие в игре, но были уволены после завершения расследования.

В материале указывается, что после игнорирования запроса о поддержке примерно в течение следующих 20 минут камеры зафиксировали, что копы обсуждали покемонов и ехали в разные места, где, по-видимому, виртуальные существа появлялись на их мобильных телефонах. 

"Офицер предупредил второго, что Снорлакс ... только что появился на 46-й улице" — пишет СМИ.

После этого полицейские сказали сержанту, который пытался связаться с ними, что не слышали запрос. Но запись с камеры показала, что они обсудили звонок и решили не отвечать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на лодку гребцов из Великобритании напала хищная рыба. Она проделала несколько отверстий в корпусе плавсредства. Вода хлынула в лодку, однако ситуацию удалось взять под контроль. Мужчины смогли продолжить движение, однако из-за увеличившегося веса, они существенно замедлились. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Чили масштабный пожар объял целый квартал. Сгорели по меньшей мере сто домов. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-59953330?at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=A910318A-72E3-11EC-AA70-D03A16F31EAE&at_custom2=twitter&at_custom3=%40BBCWorld&at_medium=custom7
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